Castro, "la oferta por Rami" y "el interés por Mariano"

No se va Vitolo, pero sí van a hacerlo otros. Quien más papeletas cuenta en estos momentos es Adil Rami, por quien el Sevilla ya reconoce que ha recibido una propuesta, del Olympique de Marsellla. En Nervión aún no han respondido, pero se acerca bastante a lo que se desea percibir. Además, el central francés se ha empeñado en volver a ser entrenado por Rudi García y en Eduardo Dato no le van a poner muchos problemas. "Ha llegado una oferta y estamos estudiándola. El jugador no está aquí, por motivos justificados, pero, si hemos recibido una oferta es con el beneplácito del futbolista", ha comentado José Castro al respecto.

El otro nombre propio es el de Mariano. Tal y como informó ESTADIO este domingo, su agente ha trasladado al Sevilla una propuesta del Galatasaray. El brasileño acaba contrato en 2018 y sólo hay dos salidas: o renueva o sale traspasado. El jugador quiere que le reconozcan su buen rendimiento o que le dejen percibir más en otro sitio. Lo que ha dicho el presidente es esto: "Es verdad que hay un interés de un equipo por Mariano, y lo estamos estudiando, pero no hay nada decidido".