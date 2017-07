Muriel: "El precio pagado es una motivación y un orgullo"

El Sevilla FC ha presentado en el Sánchez Pizjuán a su tercer fichaje oficial en lo que va de mercado. Luis Muriel llega procedente de la Sampdoria para reforzar la delantera, después de realizar un gran año en el fútbol italiano.

Sobre las negociaciones entre ambos conjuntos, afirmó dejarlo todo en su representante para que "en el momento en que se cerrara todo, me llamaría. Y así fue, me contó los detalles y por mi parte puse todas las energías para llegar aquí".

Sobre su llegada a LaLiga, comentó que se trata de "una oportunidad muy linda deseada con todo el corazón. Estoy muy ilusionado con todo lo que me pueda encontrar en esta etapa. Tengo muchas ganas de demostrar lo que tengo".

Al ser cuestionado sobre retos y promedios goleadores, confirmó heber "tenido un buen crecimiento futbolístico en estos últimos años, por lo que vengo con muchos objetivos y metas". Sin embargo, no quiere firmar ninguna cantidad de goles concreta: "No me gusta hablar de cifras, pero quiero marcar muchos goles. Como delantero es una de mis responsabilidades".

En los medios apareció la posibilidad de que el Everton de Koeman preparara una ofensiva por el colombiano. Por ello, fue preguntado sobre el por qué de su elección final por Sevilla: "A parte de lo linda que es la ciudad y de las referencias que me habían dado, esperaba mucho la oportunidad de estar en el fútbol español, y en un equipo como el Sevilla".

Además, añadió la atmósfera del grupo como factor determinante: "Encontré un grupo humano importante. El ambiente es muy bueno y es algo que valoras en el momento de tomar una decisión".

Los 20 millones de euros que el Sevilla ha pagado a la Sampdoria por el delantero colombiano le convierten en el jugador más caro de la historia del club rojiblanco, algo que para el "no es una preisón, sino más bien una motivación y orgullo. Estoy tranquilo porque trabajé para conseguir lo que estoy haciendo. Tengo capacidad para demostrar que podemos dejar aun lado el precio pagado".

Pero mientras hoy se le da la bienvenida a un equipo, horas previas publicó una carta en sus redes sociales en la que se despedía del que hasta hace unos días había sido su club y su afición:

"A vosotros solo puedo daros las gracias. Gracias por todo lo que me habéis dado e los últimos años. Gracias por volverme a dar el deseo de jugar al fútbol. Gracias por haberme apoyado en momentos difíciles. Gracias por el afecto mostrado hacia mi que todavía hoy continúa. Quería escribir una carta sin ayuda de nadie, solo con las palabras que ahora salen de mi corazón par deciros GRACIAS... en estos años he tratado de cumplir cada vez que ,me ponía esta camiseta, con la que he vivido momentos de gran felicidad.

Gracias Presidente,

Gracias al Procurador,

Gracias a todo el personal técnico

Gracias a todo el personal médico

Gracias al almacén