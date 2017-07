Rami y Mariano podrían ser los próximos en salir

La presentación de Pizarro y Banega dio para mucho más que ver a los dos nuevos refuerzos sevillistas, aprovechando el presidente José Castro y el director deportivo Óscar Arias, también, para hablar de la actualidad nervionense en el presente mercado, siendo las posibles salidas de algunos de los integrantes del equipo uno de los aspectos que les ocupó.

Así, el mandamás nervionense confirmó lo ya avanzado por este periódico en relación al francés Adil Rami y al brasileño Mariano Ferreira, quienes podrían abandonar Nervión en los próximos días; especialmente en el caso del galo. De hecho, el Sevilla ya reconoce que ha recibido una propuesta por el jugador, concretamente del Olympique de Marsellla. En Nervión aún no han respondido, pero se acerca bastante a lo que se desea percibir por el central francés, quien se ha empeñado en volver a ser entrenado por Rudi García; algo a lo que en Eduardo Dato no le van a poner muchos problemas. "Ha llegado una oferta y estamos estudiándola. El jugador no está aquí, por motivos justificados, pero, si hemos recibido una oferta es con el beneplácito del futbolista", comentó ayer José Castro al respecto. Y es que las posturas entre clubes para que el adiós de Rami se consume están muy próximas, separándolos al cierre de esta edición unos exiguos 500.000 euros.

Parecido, aunque no similar, es el caso del lateral brasileño, que acaba contrato el próximo año y, por tanto, debe renovar o salir, algo que, sin embargo, no corre prisa en Nervión, donde en las últimas semanas ya han tenido dos reuniones con el agente del futbolista, quien actualmente se encuentra en Sevilla a la espera de que los acontecimientos pudieran acelerarse en breve. "Es verdad que hay un interés de un equipo por Mariano, y lo estamos estudiando, pero no hay nada decidido", explicó Castro, quien ha rechazado una oferta de cuatro millones del Galatasaray por el zaguero, quien doblaría su salario en Turquía (2,2 millones de euros). En Nervión confían en el futbolista, quien ha dado un gran rendimiento con Sampaoli, pero a sus 31 años también entienden que podría ser el momento de venderlo si llega esa oferta interesante que están esperando y que no acaba de concretarse, lo que, además, solucionaría en principio el problema con los extracomunitarios. De ahí que tampoco haya prisas por renovarlo ahora.

El representante del brasileño es consciente de ello, de ahí que lleve meses moviendo al jugador, quien cuenta con ´novias´ que, por otro lado, no llegan a lo que quiere el Sevilla. La primera de ellas, sin ir más lejos, fue un Inter de Milan que preguntó por la situación del lateral derecho poco antes de concluir la pasada temporada, gusto que el representante trasladó a los de Nervión en un momento en el que, irónicamente, no disponían de director deportivo (Monchi ultimaba su marcha) ni de entrenador (Sampaoli no acababa de confirmar su adiós), siendo atendido por Miguel Ángel Gómez (ahora en el Valladolid). Es decir, un movimiento que ante tal situación de inestabilidad, acabó enfriándose. Tras ello, ha sido ofrecido por Francia (donde tiene un gran cartel tras militar en el Girondins), Brasil, donde se ha interesado el Flamengo aunque Mariano le da prioridad a Europa, y Turquía, donde el Galatasaray estaría dispuesto a llegar a los cinco millones. Se esperan novedades al respecto en breve.