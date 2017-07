"Llamé al Sevilla por Walter Montoya"

"Por (Walter) Montoya llamé al presidente del Sevilla y me dijo que recién empezaba la pretemporada y que luego iba a hablar con el técnico Berizzo para ver con qué jugadores no va a contar. En base a eso podríamos pedirle al Sevilla que no preste alguno si nos interesa", ha explicado Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, en Fox Sports Radio.

Será Berizzo, por tanto, quien tenga la última palabra, aunque ya conocía a Montoya y le gusta.