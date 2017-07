En el seno de la entidad estén barajando la posibilidad de tomar medidas legales y de acudir a la justicia, si es oportuno, en su intención de hacer valer el acuerdo alcanzando por escrito con la agencia de representación y el padre de Vitolo, en el que la cláusula del extremo ascendía hasta los 50 millones de euros; ahora mismo es de 36, y ya abonada en la sede de la LFP, aunque sin que se haya comunicado oficialmente.

El Nervión, pese a ello, no existe la certeza de que puedan decantar la balanza de su lado, mientras se elevan consultas a distintos expertos. En El Transistor, de Onda Cero, se refirió al asunto Gabriel Rodríguez, abogado especializado en derecho deportivo: "El Sevilla, por vía federativa, no podrá hacer nada. Debería demandar". Y matizó que un "correo electrónico no es igual de vinculante que un contrato".

Además, Vitolo nunca llegó a firmar, por lo que la parte del jugador entiende que no tendrán mayores problemas por haber dejado al Sevilla, finalmente, en la estacada.