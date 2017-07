Vitolo: "En el Sevilla, nadie me podrá reprochar nada dentro ni fuera del campo"

Vitolo Machín, después de que pagaran ayer su cláusula, ha sido presentado esta tarde por el que será su nuevo club hasta el 31 de diciembre, la UD Las Palmas.

El futbolista ha sido presentado por Toni Cruz, director deportivo del equipo amarillo, que no ha escatimado elogios para el internacional español, a quien considera "un hijo de la isla por la admiración y el orgullo que representa".

"Gracias Vitolo porque en tu búsqueda de mejora profesional has podido cumplir uno de tus sueños, que compartimos nosotros: Regresar a tu equipo, a tu casa, siendo un futbolista reconocido a nivel internacional, vistiendo la camiseta de la selección en un año en el que, ojalá, te veamos disputar el próximo Mundial", ha continuado el alto ejecutivo.

Por su parte, Vitolo, lo primero que ha hecho es agradecer la bienvenida que le han dado en Gran Canaria, lugar al que vuelve para "ayudar al equipo a ser competitivo, a intentar conseguir el objetivo cuanto antes, que es la permanencia".

El ex blanquirrojo ha tenido que contestar diferentes cuestiones y, como era obvio, alguna de ellas relacionadas con el Sevilla.

José Castro: "Del presidente del Sevilla no tengo nada que decir. Al Sevilla le debo todo, cuando estaba en Las Palmas fueron los que apostaron por mí. Allí he conseguido titulos y cuando he estado allí he sudado la camiseta como el que más. Nadie me podrá reprochar nada dentro ni fuera del campo. Siempre estaré agradecido al Sevilla tanto a su club como a su gente".

Dieciséis partidos con Las Palmas: "Vengo aquí a ganarme el puesto a intentar ayudar al equipo, no me voy a reservar nada por estar fichado por otro equipo. Es una oportunidad muy grande y voy a darlo todo hasta que esté aquí. El presidente de Las Palmas ha sido fundamental, él me convenció por una parte, para mí Miguel Ángel lo es todo, le debo mucho a que yo esté hoy aquí. A todos le dije que algún día me hubiera gustado jugar en Primera con Las Palmas. Se me ponen los pelos de punta pensando en vestir estos colores otra vez. Estoy muy contento y con ganas de jugar. Si piensan más arriba de lo que puede ser, tenemos que ir con tranquilidad. No soy una super estrella, soy un jugador normal que vengo a ayudar y a sudar la camiseta. Cuanto mayores puntos consiga antes de que me vaya será lo mejor".

Mensaje a la afición del Atlético de Madrid: "Ahora mismo soy jugador de Las Palmas. Cuando tenga que ser del Atlético ya hablaré de eso. Me quiero centrar sólo en Las Palmas que es el equipo que ha apostado por mí ahora. Lo mejor ya vendrá.

Recibimiento en el Pizjuán: "Si me toca ir a Sevilla, no vamos a negar nada, la gente puede estar muy cabreada conmigo. Esto es fútbol y yo sólo les digo que en el tiempo que estuve lo di todo por ese escudo. Han sido de los mejores años del Sevilla a nivel europeo. Me siento orgulloso de haber formado parte de ese club, de ese equipo. Agradezco enormemente a los compañeros y a los entrenadores que he tenido. Llegué muy verde y allé me enseñaron muchas cosas, aprendí muchos detalles en el fútbol y ya, lo que opine la gente, no puedo hacer nada.

Últimos dos días: "Han sido 48 horas muy duras para mí y para mi familia. Estaba muy cerca de renovar con el Sevilla, pero sí que faltaban flecos que no estaban claros. El Atleti creyó en mí, luchó por mí y me presentó un proyecto que fue bueno para mí y, por suerte, estoy en el equipo de mi tierra".

Por qué cambio en el último momento de opinión: "Las conversaciones que he tenido con la gente de fútbol no tengo porqué decirlas abiertamente. Estaba cerca de renovar por el Sevilla, pero al final faltaban algunos flecos y el Atlético de Madrid apostó fuerte por mí, me trasladó muchas cosas buenas deportivas como económicanete. Me puede equivocar o no, pero tomé esa decisión, que es lo que hay que hacer en la vida. Estoy contento por estar en el equipo de mi tierra y el lado de Toni Cruz" (risas).

Acciones legales del Sevilla: "Al final cada uno hace lo que tenga que hacer. Yo tomé esa decisión. Si él quiere emprender acciones legales no soy quien para pararlo. Para mí, hice todas las cosas legales. Siempre llevaré conmigo al Sevilla a pesar de toda esta situación y de que la gente pueda pensar que me fui mal. Siempre lo di todo, nunca me guardé nada y siempre tendré palabras de agradecimiento al Sevilla como club y como afición".

Finalmente, Toni Cruz ha hablado sobre cómo puede afectar esta situación al trato entre clubes: "Las relaciones de la UD Las Palmas con todos los equipos son fantásticas. Nosotros aceptamos las leyes y las reglas del juego. Acabamos de vender a Roque al Swansea y nosotros no tenemos problemas, son las reglas. No tenemos ningún problema en lo que pueda pasar en el futuro".