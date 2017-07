Rami: "Sevilla tiene un color especial... rojo y blanco"

Adil Rami ha vuelto a utilizar las redes sociales para referirse al Sevilla, aunque en esta ocasión ha utilizado términos más cariñosos que los usados cuando anunció su fichaje por el Marsella. Entonces denunció maniobras del Sevilla al final de la negociación, pero en esta ocasión sólo se ha mostrado agradecido.

Éste es el mensaje del central francés. "Doy las gracias al Sevilla por estos dos años en el club y por haber vivido uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva. He podido disfrutar de cinco finales y ganar la UEFA Europa League. Qué más se puede pedir. Sólo tengo palabras de agradecimiento por estos años de alegrías compartidas, tanto al club como a todos los aficionados, juntos me han hecho sentir como en casa. Siempre escuche que 'Sevilla tiene un color especial', y lo he podido comprobar en primera persona: color blanco y rojo. Estar aquí ha marcado mi vida profesional y también en lo personal. Gracias al club, a todos los empleados, a los aficionados y a todos mis compañeros, por el día a día y por su gran implicación con el trabajo. Una parte de mi corazón será sevillista para siempre. Un fuerte abrazo para todos", ha señalado el central.