El Sevilla apunta alto para traer de vuelta a Jovetic

Dicen que no hay mal que por bien no venga. Y puede que el sevillismo pronto lo compruebe. La imagen de su club ha quedado por los suelos después de la espantada de un Vitolo convertido en personan 'non grata'. Pero en la planta noble del Sánchez-Pizjuán, con las arcas llenas, quieren cortar cuanto antes el efecto negativo del esperpéntico caso del canario con fichajes que aporten un salto de calidad al equipo e ilusionen de paso a una afición muy enfadada.

En ese escenario, el primer refuerzo en caer podría ser el de Stevan Jovetic. El montenegrino dejó un grato sabor de boca en la media temporada que jugó en Nervión, con siete goles y cinco asistencias en 24 partidos, y su regreso sería sin duda muy aplaudido. Aunque para conseguirlo, como estaba previsto, habrá que rascarse el bolsillo.

El pasado enero, el club blanquirrojo pactó una opción de compra de 13 millones de euros con el Inter de Milán, club propietario de los derechos del punta hasta 2019. Pero desde que acabó su cesión, el pasado 30 de junio, la estrategia sevillista ha sido la de intentar rebajar dicha cifra, presentando hace semanas una oferta inicial de unos diez kilos.

Las posturas, desde entonces, parecían estancadas, pero como viene informando ED, Óscar Arias ha retomado con fuerza esta vía en los últimos días, antes incluso de la marcha de Vitolo. Para ello, el director deportivo se reunió con Fali Ramadani, representante de un Jovetic que siempre ha mostrado su deseo por volver a vestir la elástica sevillista, aunque su alto salario también lo alejaba. Pero ahora, el problema de su sueldo sería menor, al quedar liberada una importante masa salarial con la marcha del extremo canario.

Con el 'sí' del jugador, por tanto, en el bolsillo, restaría por convencer a un Inter que no cuenta con él, aunque ni mucho menos está dispuesto a regalarlo, ya que 'novias' no le faltan, entre ellas Marsella o Sampdoria.

Así, ante la premura por atar un fichaje ilusionante, el Sevilla podría estar decidido a poner sobre la mesa entre 12 y 13 kilos; es decir, la cantidad que el club italiano lleva pidiendo desde un principio, según apunta 'TuttoMercatoWeb'.

Desde Italia, sin embargo, otras fuentes aseguran a este diario que aún no se producido una oferta concreta, la cual no debe tardar mucho en llegar. No en vano, hoy mismo se espera algo de luz sobre esta situación. La debe arrojar Walter Sabatini, director deportivo 'nerazzurro', que en la noche del jueves vivió una maratoniana jornada de reuniones con "cinco o seis personas". Entre ellas, el propio Ramadani, agente también de Ivan Perisic, que busca igualmente una salida.

En dicho cónclave, el apoderado del delantero montenegrino le trasladó al Inter la intención del Sevilla de acometer definitivamente la contratación de su jugador, pero Sabatini anunció ayer que será hoy viernes cuando se pronuncie sobre la situación del balcánico, que trabaja mientras tanto con su equipo a la espera de una solución que podría llegar en breve.

También Nolito

Del mismo modo, también trabaja a las órdenes de Guardiola en el Manchester City el pretendido Nolito. Y como en el caso de Jovetic, el Sevilla podría acelerar para fichar a un futbolista llamado a sustituir a Vitolo en la izquierda. El sanluqueño también ha dado el 'sí' y el problema está en que su club pretende incluir una elevada obligación de compra.