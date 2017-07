Nolito llegará este domingo a Sevilla

Es una opción que está ahí, para completar la delantera, pero el Sevilla, ni aun habiendo recibido más de 35 millones de euros por Vitolo, se atreve todavía a tirar la casa por la ventana con Stevan Jovetic, cuyo coste, sumando lo que exige el Inter de Milán a su elevado salario, sigue siendo muy alto.

En Nervión no olvidan el asunto, pero entienden que puede tratarse de una operación de esas que se cierra con el mercado ya avanzado, cuando el club italiano tenga pocas salidas más que dejarlo marchar de nuevo hacia la capital hispalense. No en vano, fuentes de la negociación admiten a ESTADIO que el negocio por el atacante aún "está frío".

Ello no quieta que pueda desatascartse de un momento a otro, pero no se trata de un fichaje tan inminente como el de Nolito, a quien el Sevilla, según transmiten a esta redacción, pensaba oficializar este mismo sábado, si bien, finalmente y por culpa de los enlaces, no será hasta el domingo cuando arribe a la capital hispalense.

Pese a que se trató en un principio una cesión y no alcanzar un acuerdo los clubes respecto a la opción de compra -en Eduardo Dato no veían con buenos ojos que fuese obligatoria-, la llegada de Nolito se ha resuelto tras proponer el Sevilla un traspaso definitivo, por el que desembolsaría en torno a nueve millones de euros. El mismo gasto, aproximado, tendría la ficha neta del ex del Celta para las próximas tres temporadas.

Nolito, como Guido Pizarro, es una petición expresa de Eduardo Berizzo, quien lo había solicitado incluso antes de estar clara la salida de Vitolo. En Vigo le sacó un excelente rendimiento y el técnico, consciente además de que el futbolista tendrá esta temporada la motivación extra de poder estar en el Mundial, está convencido de que en Nervión mostrará su mejor versión.