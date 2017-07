Sidnei: físico y salida de balón

Una vez que, por fin, el Sevilla cierre los fichajes de Nolito y Jovetic -y con Jesús Navas a la espera también de avances en su regreso a casa-, la hoja de ruta de Óscar Arias apunta al fichaje de un central que cubra el hueco que ha dejado libre el traspaso de Rami al Marsella.

Una posición, la de zaguero, en la que las preferencias del club no están tan definidas como en otras demarcaciones. Principalmente, debido a que la teórica 'opción A' se antoja improbable. Ésta es la de Kurt Zouma, central de 22 años del Chelsea que tiene pie y medio en el Stoke City, donde jugará cedido por una temporada y a cambio de cerca de seis kilos. Según medios ingleses, el acuerdo entre clubes ya es total y para que sea oficial sólo resta que Zouma renueve su actual contrato con los 'Blue', que expira en 2019.

Prácticamente cerrada esa vía, toca explorar otras que sean del gusto de Berizzo. Ahí es donde aparece un nuevo nombre que ayer desveló 'Marca': el del central del Depor Sidnei Rechel da Silva.

No obstante, la operación no sería nada sencilla. En primer lugar, porque los coruñeses invirtieron casi 10 millones en él; segundo, porque aún están pagando plazos al Benfica y, tercero, porque su cláusula es de 20 kilos. Eso sí, en el Depor gustan mucho David Soria e Ivi, y quizás aceptaría incluírles como moneda de cambio junto a una oferta que no baje de los 10 millones.

Sidnei es un central del perfil que busca el 'Toto': corpulento y con una muy buena salida de balón. Al brasileño le representa la agencia de Jorge Mendes, que ya semanas atrás le movían por Inglaterra y por China, donde el mercado de cerró en la tarde de ayer.

Al margen de Zouma y Sidnei, al Sevilla le han ofrecido hace unos día a Domagoj Vida (internacional croata del Dínamo de Kiev) y a Martin Skrtel (eslovaco del Fenerbahçe).