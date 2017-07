La metamorfosis de PH Ganso

La salida de Mariano Ferreira Filho al Galatasaray turco ha solucionado (por ahora) el problema de los extracomunitarios en Nervión, siendo hoy por hoy el colombiano Luis Muriel, el argentino Walter Montoya y el brasileño Paulo Henrique Ganso quienes ocupan las tres plazas disponibles para extranjeros. Una cuestión que ya no es problema, pero que, en parte, sí lo es, al impedir a la dirección deportiva sevillista fijarse en alguno de los objetivos que tiene sobre la mesa y que carecen de pasaporte comunitario. De ahí que tanto el brasileño como el argentino, especialmente el primero, se encuentren en la rampa de salida, por si finalmente llega una oferta que convence en el Sánchez-Pizjuán, en el caso de Ganso, ya que no están dispuestos a deshacerse de él a cualquier precio, o en forma de préstamo para Montoya, del que Berizzo maneja buenos informes y al que quiere probar como sevillista, como ya hizo el pasado lunes durante el amistoso frente al Cerezo Osaka.

Particular, sin embargo, es el caso del ex del Sao Paulo, quien no rindió al nivel esperado la pasada temporada, pero que dispone de una calidad y una clase de la que nadie tiene duda en Nervión, donde sopesan la idoneidad, o no, de mantener en el plantel a un futbolista que trabaja poco para el equipo pero que puede resolverte más de un partido poniendo de gol a un compañero con suma facilidad.

Y claro, el brasileño, que no es tonto, y que a priori tiene poca intención de volverse a su país, se aferra como a un clavo ardiendo a la posibilidad que le presenta este verano Eduardo Berizzo, al que deberá convencer si quiere continuar en Nervión. Un trabajo para el que Ganso está poniendo de su parte, y mucho, habiendo sufrido una verdadera metamorfosis en lo que a su aspecto físico se refiere.

De hecho, es evidente, que son bastantes los kilos que ha perdido durante las vacaciones, mostrándose mucho más fino y esbelto que cuando llegó hace un año. Una puesta a punto física que, sin lugar a dudas, le vendrá muy bien a la hora de intentar ponerle una marcha más a su ritmo sobre el campo si quiere competir con asiduidad al máximo nivel en Europa, algo que la temporada pasada no consiguió. Ganas, por lo visto, no le faltan, como se pudo comprobar el pasado lunes en Osaka. Eso sí, su continuidad tampoco está asegurada por ahora.