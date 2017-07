En la Liga, nadie gasta más en fichajes que el Sevilla

Tras la venta de Álvaro Morata al Chelsea, por 80 millones de euros, el Sevilla se queda como el segundo club que está moviendo más millones en el mercado de fichajes español. Y eso que le quedan aún bastantes movimientos por hacer... A las salidas, que se esperan varias, habrá que sumarles la llegada de uno o dos centrales, un lateral zurdo y otro delantero, al margen del esperado regreso de Jesús Navas, el cual está a punto de retomarse entre la entidad nervionense y su agencia de representación, Bahía Internacional.

No en vano, sólo hay 11 clubes en Europa que hayan invertido más que el Sevilla, que ha alcanzado ya los 48 millones de euros, sin contar los pluses. A saber: AC Milan (189,5), Chelsea (155), Manchester City (153), Manchester United (119,7), Bayern Munich (100,5), Everton (98), AS Roma (77,95), Juventus (65,7), Lille (65,5), Arsenal (53) y AS Monaco (51).

Luis Muriel (20), Nolito (9), Éver Banega (8), Guido Pizarro (6) y Sébastien Corchia (5) han sido, hasta el momento las altas en el Sánchez-Pizjuán. Le sigue al Sevilla en España el Real Madrid, que se ha hecho con los servicios de Theo Hernández (26) y Dani Ceballos (17,5), siendo el siguiente el Atlético, que pagó, precisamente al Sevilla, 37,5 kilos de la cláusula de rescisión de Vitolo. Completan el 'top 5' de LaLiga el Villarreal (30), el Valencia, que ha tenido que comprar a Zaza (25) y el Betis (17).

Noveno de Europa en ventas

Pero el Sevilla también está destacando, como cada verano, en los ingresos por salidas. Pese a que no quería, sólo por Vitolo más de 30 millones, a los que hay que sumar otros 14 de Konoplyanka, 15 de Iborra, seis de Rami, cinco de Mariano y 3,5 de Cristóforo. Como el ucraniano, por una opción de compra obligatoria. En total, 75,5.

Por delante de la entidad presidida por José Castro están: Benfica (112,3), AS Monaco (111), As Roma (108,25), Real Madrid (107), Everton (106), Olympique de Lyon (101), Juventus (87,2) y Chelsea (77,5). En la Liga, completan el 'top 5' de ventas Atlético de Madrid (50), Betis (26,1), Villarreal (18).

En LaLiga, la clasificación general del balance compras-ventas queda de la siguiente manera:

3. Málaga CF: 15,84. Atlético: 145. Las Palmas: 12,76. Real Betis: 8,67. SD Eibar: 4,358. Real Sociedad: 1,59. RCD Espanyol: 0,210. Levante UD: 0,311. Athletic Club: 012. Deportivo Alavés: -0,413. Deportivo -214. CD Leganés: -3,615. Girona CF: -4,516. Getafe: -4,817. Celta: -9,118. Valencia CF: -10,8519. Villarreal: -1220. FC Barcelona: -43