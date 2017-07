Castro veta a Del Nido Carrasco y se defiende de las acusaciones

Sigue el lío en el Sánchez Pizjuán. Para las 17:00 horas estaba previsto un nuevo consejo, tras suspenderse el anterior, y éste lo ha hecho con idéntico resultado, tras, según ha explicado posteriormente José Castro, haber intentado entrar Del Nido Carrasco al mismo. "Es imposible que vuelva a la presidencia. No es consejero y, como no quería salir de la sala, se ha aplazado. Ha dimitido de forma irrevocable y no hay vuelta atrás. No ha habido que explicar nada porque no ha habido consejo. Pero sí voy a dar la explicación", ha sentenciado el mandatario nervionense.

La parte de Del Nido acusa a Castro de tres cosas, principalmente. A saber: haberse -supuestamente- lucrado con comisiones por en la instalación de las luces led del estadio, realizadas por una empresa de Castro (Airis); no justificar los gastos de una cuenta personal que tiene abierta en el club; y la compra de unas acciones a un fallecido.

"Se ha dicho que debo 300.000 euros y yo al club le debo cero. El señor que lo ha dicho tiene la credibilidad que tiene... Yo, en mi cuenta del club, tengo cero de deuda. La compra de acciones me parece ridícula. Son tres y es ridículo. Es un error humano del personal del club. Se firmaron mal... Es un tema ridículo. Lo de las comisiones lo quiero explicar con mucha claridad: llegaron cuatro ofertas para poner las luces y los viodeomarcadores. Una de las empresas trabajo yo en ella y era la mejor oferta, por eso el consejo, con José María Del Nido, la aceptó", ha explicado.

"Lo único que me sorprende es que una entidad que funciona tan bien como ésta, con una deuda de cero y con títulos, tenga movimientos. Los movimientos deben ser en las juntas de accionistas. No lo entiendo yo, ni nadie. Si el club ha funcionado bien es porque hemos trabajado por la estabilidad. Vamos a hacer un buen equipo, nos vamos a gastar el dinero en el césped. Aquí no hay problemas, el que los quiera crear, él sabrá. Me siento muy fuerte.

Finalmente, confirmó que van a "actuar con el tema Vitolo".