El Marsella halla el mismo problema con Jovetic

En Nervión no se descarta el regreso de Stevan Jovetic, pero su fichaje cada vez parece más lejano. El Inter de Milán es inflexible y no lo quiere dejar salir por menos de los 13 millones de euros que pactó en enero con el Sevilla como opción de compra, cifra a la que los dirigentes blanquirrojos se resisten a llegar.

Por ello, desde Francia se asegura que el Olympique de Marsella podría pasar a ser el mejor colocado para hacerse con el delantero montenegrino. Y es que, al contrario que el club hispalense, la entidad gala sí estaría dispuesta a satisfacer las pretensiones del Inter.

Esto, sin embargo, no quiere decir que Jovetic vaya a poner rumbo de inmediato al Vélodrome. No en vano, el Marsella se habría topado con otro de los problemas que alejan al balcánico de Nervión, que no es otro que su elevado salario.

El pasado enero, cuando arribó al Sánchez-Pizjuán, Jovetic ya se rebajó un 15% su ficha, pero ahora aspira a mantener intacto un salario que ronda los 4 millones de euros netos, cantidad que el conjunto francés pretende rebajar para poder afrontar su contratación.

Y es que en el país vecino, además, la tributación fiscal de los sueldos superiores a un millón es aún mayor que en España, alcanzando el 75%, por lo que la ficha de Jovetic le saldría al OM por unos 10 kilos al año.

Mientras tanto, aunque no cuenta con él, el club 'nerazzurro' se ha llevado a China al jugador para que sea uno más en el trabajo a las órdenes de Spalletti. Su futuro, por tanto, sigue en el aire, pero lo que sí parece claro es que el club marsellés se ha olvidado de Carlos Bacca, otras de las opciones que manejaba para reforzar su ataque, para centrarse de momento en la vía que conduce a Jovetic.