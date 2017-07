Rami: "El Sevilla no fue muy elegante"

Adil Rami ha vuelto a criticar las formas de la directiva del Sevilla en su salida rumbo al Olympique de Marsella. El ya excentral nervionense puso en tela de juicio la actitud de los mandatarios blanquirrojos tras su fichaje por el club del sur de Francia, pues le obligaron a renunciar al 10% de su venta, que tenía firmado por contrato, para poder fichar por el Marsella.

El conjunto de Rudi García acabó pagando por él seis millones de euros, por lo que Rami acabó renunciando a 600.000 euros. Ayer, en su presentación oficial, el exsevillista volvió a ser preguntado por el tema y dijo: "No entré en pánico, estaba tranquilo porque sabía que el club (Marsella) tenía el deseo de ficharme, y me ayudaron mucho. Lo que hizo el Sevilla en las últimas horas no fue muy elegante por su parte, pero ya no quiero hablar más de estas cosas".