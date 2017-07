Otro, como el Sevilla, que duda de la rodilla de Amavi

Pese al enfado del agente del jugador y del dueño del Aston Villa, quien ha cargado contra el Sevilla hasta en dos ocasiones tras negarse a fichar a Jordan Amavi, queda claro que la rodilla en la que el lateral francés sufrió una grave lesión de ligamento cruzado deja dudas.

No en vano, hay otro club que se ha interesado por los servicios del futbolista, quien no desea jugar en la Championship, pero que se niega a pagar un traspaso. Se trata del Liverpool, que ha solicitado al Villa simplemente una cesión, al no fiarse por completo de su estado físico, según los medios ingleses.

Jürgen Klopp sólo cuenta con Alberto Moreno como lateral zurdo específico y, para más inri, apenas confía con él. De hecho, en su posición ha estado actuando James Milner, un mediocentro.

Parece que la decisión del Sevilla estaba más justificada de lo que ha hecho ver Tony Xia.