Bacca, cerca de firmar por el Olympique de Marsella

Carlos Bacca ya sabe donde jugará el próximo curso. El delantero del Milan, según adelantan medios franceses, jugará en el Olympique de Marsella.

El punta colombiano pasará durante este fin de semana las pruebas médicas con vistas a convertirse en un nuevo fichaje de Andoni Zubizarreta.

Este extremo, además, ha sido confirmado en Italia, donde le había surgido a última hora un nuevo pretendiente al cafetero, la Lazio, que pensaba en él por si vendía a Keita Baldé. Sin embargo, el sueldo del exsevillista, de 3,5 millones de euros, no entraba dentro de los parámetros económicos del cuadro capitalino.

Otro equipo que se ha retirado de la puja por Bacca en las últimas horas ha sido el Everton, que centrará sus esfuerzos en otros objetivos para terminar de apuntalar la delantera de Ronald Koeman.

Por otro lado, Vincenzo Montella, entrenador del Milan ha dejado claro que el punta suramericano está ya fuera de su plantel. "No hice la alineación de Bacca porque no jugará el jueves en la Liga Europa. No tenemos problemas con él, hemos resuelto todo por mutuo acuerdo. Mi decisión está, por supuesto, vinculada con el mercado de transferencias ", ha comentado en relación al ultimo amistoso de los rossoneri en el que colombiano no jugó.

De esta forma, todo apunta a que Bacca probará fortuna en la Ligue 1, donde intentará reverdecer los laureles del OM con sus goles.