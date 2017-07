Ganso lo tiene claro: "Sé que soy capaz de responder a las expectativas"

Paulo Henrique Ganso no pretende cambiar de aires, quiere jugar en el Sevilla y ese es su objetivo, convencer a Berizzo en esta pretemporada para seguir en Nervión y demostrar que sirve para el fúbtol europeo al más alto nivel.

En una entrevista concedida a Globoesporte, el brasileño habla de su futuro en el Sevilla y sus opciones de regresar a la selección con el Mundial de Rusia en el horizonte. El centrocampista reconoce que su adaptación al fútbol europeo ha sido difícil, pero que luchará por hacerse un hueco. "Puedo decir que no es un proceso fácil, requiere paciencia, mucha concentración y seriedad. Uno no se adapta solo a un nuevo estilo de juego, sino también a los compañeros, a la nueva atmósfera, a la nueva metodología de trabajo, y a todo la parte cultural", confiesa Ganso.

Ahora, en esta pretemporada, el brasileño trabaja para convencer a Berizzo. "Estoy trabajando para que las cosas sucedan esta temporada, pues me he preparado mucho, con bastante confianza", asegura el centrocampista, que no quiso hablar de posibles pretendientes como Gremio o Santos: "Sobre todo eso prefiero dejarlo en manos de mi agente. Él es el que cuida la gestión profesional de mi carrera y, junto conmigo y mi familia, toma las decisiones sobre mi futuro".

Pese a todo, en las intenciones de Ganso no está la de volver a Brasil a corto plazo. "Mi foco está puesto en hacer una buena temporada en el Sevilla y poder corresponder a las expectativas que se han depositado en mi fútbol. Sé que soy capaz de eso y estoy trabajando cada día para alcanzar mis objetivos en Europa", explica.

Y cómo no, en su mente está la posibilidad de regresar a la selección brasileña: "Hay que soñar alto para evolucionar siempre. Tite ya mostró que convoca a los mejores y la competencia en gigantesca. Pero creo en mi potencial y me siento muy confiado. Si hago una buena temporada, estoy seguro de que mis posibilidades de ser convocado serán buenas".

Por último, sobre el cambio de Sampaoli a Berizzo, Ganso asegura: "Es un entrenador (Sampaoli) con una metodología muy específica. A pesar de no haber sido utilizado como esperaba, aprendí algunas cosas. Ahora ya tenemos un nuevo entrenador, de calidad, y espera aprender también de él, y así, conseguir responder a las expectativas".