Van Holsbeeck espera ofertas por Teodorczyk

Lukasz Teodorczyk, delantero polaco del Anderlecht y del que se habló largo y tendido en el inicio del mercado estival de fichajes, cuenta con todas las papeletas para quedarse esta campaña en el cuadro belga. Así lo ha asegurado a la prensa local el director deportivo del Anderlecht, el mismo que a mediados de junio buscaba la reacción nervionense al espetar que sabía "cómo suele actuar el Sevilla". "Quiso tres años seguidos a Praet y no llegó a hacer ninguna oferta", espetó por aquel entonces, cuando el Sevilla tenía al delantero en los primeros puestos de su lista, Ronald Koeman le telefoneaba para convencerle de que se enrolase con el Everton inglés y escuchaba cantos de sirena desde la incipiente liga china.

Tan cerca parecía del Sevilla, que su excompañero Diego Capel aseguró a ED que el ´9´ polaco le había preguntado por cómo era el club nervionense. Desde entonces, sin embargo, no volvió a haber noticias.

Teodorczyk, que se proclamó máximo goleador de la Jupiler Pro League el pasado curso con 20 dianas, quiere salir a toda costa para probar fortuna en una liga mayor y lucirse en año de Mundial. El Anderlecht no sólo lo sabe, sino que, de puertas adentro, comparte deseo, ya que una venta le liberaría de la ficha más alta. No obstante, no le regalará y, al menos a principio de verano, le tasó en 15 millones; cifra a la que nadie llegó y que, de momento, le mantienen en Bruselas.