Las Palmas amenaza con denunciar al Sevilla por Vitolo.

Si creían que con la marcha de Vitolo del Sevilla el culebrón acabaría, nada más lejos de la realidad. El propio Sevilla ya ha dejado claro que ya ha puesto en manos de dos bufetes de abogado el caso buscando defender sus intereses.

Sin embargo, Las Palmas, el gran beneficiado de la operación del Atlético de Madrid, también está dispuesto a llegar hasta el final y no descarta denunciar al Sevilla en caso de que no reciban el 12,5% que les corresponde del traspaso del canario (35,7 millones). Cabe recordar que este porcentaje se pactó en la operación del traspaso de Vitolo al Sevilla hace cuatro años.

No en vano, el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha sido claro al respecto: "No tenemos ese dinero ahora mismo. No hemos recibido dinero alguno por parte del Sevilla y no sabemos si su intención es la de pagar o no después de lo que hemos escuchado la última semana. Si no lo hicieran no nos quedaría más remedio que irnos a los tribunales, pero esperemos que el Sevilla pague para no tener que denunciarles porque ese acuerdo viene de cuando traspasamos a Vitolo", ha dicho el mandamás amarillo en los micrófonos de la cadena Ser.