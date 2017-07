Víctor Salas: Futbolista y emprendedor

Sevillista de cuna y deportista curtido en mil batallas, Víctor Salas ha colgado las botas, pero su vinculación con el deporte es total. No sólo busca la intensidad de un partido de Primera compitiendo en otras competiciones como el ´Desafío Doñana´, sino que con VS Sport estudia la mejora de la salud y la optimización del rendimiento del deportista. Su experiencia en el mundo del fútbol ha sido clave para llevar a cabo su nuevo proyecto.

- A pesar de haber colgado ya las botas, sigue vinculado con el mundo del deporte. ¿Cómo afronta su participación en el exigente ´Desafío Doñana´?

- Con la máxima ilusión. Después de retirarme me he propuesto diferentes retos. Éste es uno más. Desde que me retiré, la adrenalina que daba un partido en el Pizjuán, en el Bernabéu€ Ahora la busco en este tipo de pruebas en las que busco sentirme vivo y entrenado. Con ello trato de echar de menos al fútbol lo menos posible.

- El ´Desafío de Doñana´ mezcla ciclismo, natación y carrera a pie. ¿En qué disciplina se encuentra más fuerte?

- La carrera es mi fuerte. No obstante, se necesita una gran destreza mental para soportar 30 kilómetros en arena bajo unas condiciones meteorológicas muy fuertes.

- También se mantiene vinculado al deporte a través de VS Sports, un centro que trabaja en la mejora de la salud y en la optimización del rendimiento de los deportistas. ¿En qué consisten los servicios que ofrecen?

- VS Sports es lo que a mí me hubiese gustado cuando tenía 18 años y debuté en Primera división. Tener un servicio integral donde me asesoraran en el plano de la medic ina del deporte, entrenamientos programados, nutrición, etc€ Todo englobado para mejorar el rendimiento del deportista. No solo está enfocado a deportistas de élite, también a empresarios o personas con problemas de salud a las que ayudar a tomar un hábito de vida más saludable.

- A la hora de buscar explotar el máximo rendimiento de un deportista, ¿es más importante el plano físico o psicológico?

- Va todo de la mano. El sistema es integral. Si un futbolista tiene preocupaciones, evidentemente su musculatura lo nota. También su actitud a la hora de mantener hábitos saludables. Son cosas que ayudan al jugador a ser cada día mejor.

- La preparación física y psicológica en el fútbol, ¿es mucho mayor hoy que hace 10 años?

- Sí, muchísimo mayor. Hoy son verdaderos atletas, hay mucha más preparación, mucha más velocidad en el juego€ Pero al no cuidar pequeños detalles, cada vez hay más lesiones. Hay que saber buscar vías preventivas para que el jugador esté preparado para exprimir su potencial con control. También hay que decir que antiguamente, los futbolistas teníamos más vocación, personalidad, mucho afán de superación€ Y esos valores se están perdiendo en el fútbol actual. Hay que inculcar ese tipo de valores con los mejores medios, para que tanto la evolución física como mental del deportista sea cada vez mayor.

- ¿Cuáles han sido los entrenadores que más le ha marcado en este aspecto?

- Joaquín Caparrós, del que aprendí a saber competir. Te enseñaba a mantener esa tensión en cada momento, en cada jugada del partido. Algo vital para competir. De Antonio Tapia, aprendí mucho. Fue de los primeros en incluir sistemas de entrenamientos de cuantificación de la potencia de la fuerza. De los demás, he aprendido un poco de cada uno. Pero no sólo de entrenadores, sino de preparadores físicos, médicos, etc... He aprendido un poco de cada uno y hoy me han llevado a cumplir el sueño de poder elaborar un sistema de trabajo en el que todas las piezas estén encadenadas.

- En el plano psicológico, muchos jugadores son un elemento clave en la plantilla. ¿Usted era uno de ellos? ¿Destacaría algún compañero en particular?

- Siempre he tenido buenos escuderos: Pepe Prieto, Javi Navarro, Pablo Alfaro, Mariano Toedtli€ De cada uno de los equipos en los que he estado he absorbido lo mejor de los veteranos. Sentirse valorado en un vestuario es fundamental para que el jugador saque el mayor rendimiento. En cada equipo en el que he estado he intentado tener voz y voto dentro de la plantilla.

- Consiguió debutar en Primera con el equipo de su vida. ¿Hay algo que le haya faltado en el mundo del fútbol?

- Estoy muy satisfecho con mi trayectoria profesional, pero algo que me faltó fue ganar algún título con el Sevilla. Estuve desde 1999 hasta 2004, y me quedé a las puertas de los títulos. Habría sido un sueño hecho realidad. Pero he aprendido mucho de mi carrera, y toda esa experiencia la he volcado en VS Sport.

- ¿Cuál es el mejor momento de su carrera deportiva?

- He tenido varios. El debut en el SánchezPizjuán contra el Barcelona, marcando el tercer gol de la victoria, el ascenso a Primera con el Sevilla, un casi ascenso a primera con el Castellón, el ascenso a Segunda con la Ponferradina€ En todos esos momentos viví emociones diferentes.

- Sobre la actualidad del Sevilla FC, ¿qué opinión le merece el ´caso Vitolo´?

- Ha habido un poco de descoordinación por parte de todos a la hora de culminar la renovación. Aún así el sevillista se había hecho el cuerpo de que el jugador no iba a continuar. Ha dado un rendimiento espectacular en el club y ha dejado dinero en las arcas que ayudarán a que el Sevilla sea más grande. Por ese lado lo veo positivo. Por el otro, solo el club y el jugador conocen el compromiso que habían adquirido. Al final, el Sevilla está por encima de todo. El Sevilla ha hecho grande a un futbolista como Vitolo, y no al revés.

- ¿Ve luchando al Sevilla de Berizzo por títulos?

- Yo pienso que a los nuevos proyectos hay que darles tiempo. Evidentemente, la marcha de Monchi, como la de ciertos jugadores, es determinante en el cambio de ciclo. Pero los fichajes son ilusionantes, hay materia prima y tienen un gran entrenador. Creo que vamos a ver una línea continuista del Sevilla campeón de las últimas campañas.

- El Betis se está moviendo bien en el mercado, a pesar de las bajas de Rubén Castro y Ceballos. ¿Qué aspiraciones cree que tendrán la próxima temporada?

- Yo creo que vuelve a otro año de confusión. Se van Ceballos, Rubén Castro, la posible marcha de Mandi€ El Betis necesita una estructura sólida desde arriba hacia abajo para que realmente haya estabilidad. Con esa masa social y todo lo que representa el Betis en Primera división, exige hacer un equipo que esté de mitad de tabla hacia arriba. Si dan con la estructura, la ilusión volverá a los béticos.

- ¿Podrán mirar de tú a tú al Sevilla la próxima temporada?

- Como profesional, creo que no. Es cierto que los derbis son diferentes y que puede ganarlos cualquiera, pero creo que el Sevilla tiene un camino recorrido, una estructura, un sistema de trabajo, y sobre todo, un sentimiento ganador, que el Betis aún no ha tenido la oportunidad de alcanzar. Creo que eso es lo que hace que el Sevilla Sea más solvente.