Castro: "¿Las Palmas? Vamos a defender los derechos del Sevilla"

José Castro, presidente del Sevilla, ha tratado varias cuestiones tras la presentación de Sébastien Corchia con el club nervionense. Sobre las posibilidades de la llegada de Jesús Navas, Castro ha dicho: "Ya hay varios 'cracks' que han venido y otros que vendrán con independencia de Navas, pero es un jugador carismático, de la casa y que ha triunfado aquí y en el Manchester City. Aún le queda cuerda para rato y su llegada sería ilusionante para todos los sevillistas, incluido el presidente".

En cuanto al 'caso Vitolo' y el aviso de Las Palmas de que estarían dispuesto a ir a los tribunales si no reciben el 12,5% por la operación del canario, José Castro ha comentado: "Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer en defensa de los derechos del Sevilla. Es un tema que me cansa y estamos a un pasito de estabilizarnos en la élite de Champions League. En eseo es en lo que quiero centrar nuestro trabajo".

En cuanto al ritmo de la campaña de abonados, el utrerano se mostró optimista: "La cifra pasa ya de 26.000 y esperamos, por el ritmo de venta y por las peticiones que nos llegan de todos lados, que sea una cifra de récord la de esta temporada".

También habló sobre la posible marcha de N'Zonzi, aunque por el momento no hay novedades: "En los partidos de pretemporada no se puede elevar nada a defintivo y hay que tener paciencia. A día de hoy no hay ofertas, ni tenemos interés en que las haya".