Corchia: "Bielsa me dijo que venía a un gran club con un gran entrenador"

Sébastien Corchia está ya totalmente integrado en el equipo. No en vano, lleva ya unos días entrenándose a las órdenes de Berizzo, aunque hasta ayer no había podido pasar por el trámite de ser presentado ante los medios de comunicación y la afición, como mandan los cánones, debido a que el cuadro nervionense ha estado concentrado en Japón hasta el pasado fin de semana.

El lateral francés, de 26 años e internacional absoluto con Francia, se ha comprometido con el Sevilla para las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2021, tiempo en el que espera conseguir muchos títulos. Esa ha sido una de sus motivaciones a la hora de fichar por el equipo blanquirrojo. "Claro que quiero ganar los máximos títulos con el Sevilla. Una de las razones por las que he venido aquí es porque se trata de un gran equipo y voy a tener la ocasión de jugar la Liga de Campeones", comentaba en futbolista durante su puesta de largo oficial, en la que admitía que no veía el momento de ponerse a las órdenes del 'Toto' Berizzo. "Ya estaba con muchas ganas por venir, estaba deseando llegar y ponerme esta camiseta. Los compañeros me han acogido muy bien, es un gran club y estoy muy contento".

La recomendación de Bielsa, su técnico en el Lille, para que firmara por los nervionenses, también ha tenido mucho que ver. "He estado tres semanas con trabajando con Bielsa y cuando le dije que venía al Sevilla me dijo que no era un suicidio. Me dijo que venía a un gran club con un gran entrenador".

El ex de Sochaux y Le Mans, que ha destacado en Francia por su capacidad goleadora -ha marcado siete goles y repartido 10 asistencias en las últimas tres temporadas- se reconocía enamorado de la propuesta futbolística que pregona el técnico argentino del Sevilla. "Sí, ya he hablado con él en varias ocasiones desde que llegué. Me gusta su forma de entrenar y su método, también la unión del equipo".

El jugador, que se comprometió a aprender "más rápido" el idioma, confesó que ya maneja algunos términos en español, algo que consideraba fundamental para adaptarse cuanto antes a su nuevo equipo y a sus nuevos compañeros. "Hablaba un poco español antes de venir. Creo que controlar el idioma es importante para el terreno de juego. Aprendí español en el colegio, también tengo la doble nacionalidad italiana, que es parecido, y por eso hablo un poco el español".

Por último, Corchia se refirió a su compatriota N'Zonzi, con el que ha hablado del equipo y de la ciudad, pero "no de su futuro".