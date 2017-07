Arias y las novedades por Jesús Navas, Kjaer o Jovetic

Óscar Arias, director deportivo del Sevilla, ha analizado el mercado de fichajes durante la presentación de Nolito como nuevo jugador nervionense. Apenas 24 horas después de la puesta de largo de Corchia, el onubense ha dejado algunas pinceladas aunque pocas novedades con respecto a lo desvelado ayer sobre la oferta trasladada a los agentes de Jesús Navas. "La operación de Navas está sobre la mesa, estamos esperando una contestación, pero no hay ultimátum ni es una cuestión de prisa. Los tiempos son los que son y hay que acordarlo todo entre todas las partes", ha dicho el dirigente, que ha negado que por el hecho de compartir agencia de representación con Vitolo haya afectado a la negociación: "No hay ningún problema, son dos asuntos totalmente diferentes".

En cuanto a los avances por el central Simon Kjaer, que no ha sido convocado por el Fenerbahçe, Arias ha comentado: "Son operaciones que estamos trabajando, hay diferentes frentes, en cualquier momento puede cristalizar alguna. No sé por qué el Fenerbahçe lo deja fuera, pero hay más nombres, no solo ese, y como digo, en cualquier momento pueden cristalizar".

El objetivo es aumentar el nivel competitivo del año pasado: "El Sevilla lleva varios años teniendo buenos equipos, trabajamos con esa intención, de seguir siéndolo. Trabajamos con primeras opciones y a día de hoy estamos bastante satisfechos".

Jovetic: "Es una opción como hay otras, no me gusta personalizar. Entiendo que avanzar aquí cualquier cuestión puede ayudar pero casi siempre perjudica".

El rival para la previa de Champions: "Me gustaría evitar los más dificultosos. A priori uno puede tener las opciones más difíciles a evitar pero luego la realidad te puede decir otra cosa, cualquiera será complicado y por eso debemos centrarnos en nosotros más allá del rival que nos toque".