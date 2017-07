Castro y el 'caso Vitolo': "Vamos a hacer respetar al Sevilla"

José Castro, presidente del Sevilla, ha destacado el esfuerzo que ha hecho tanto el club como Nolito para que el atacante de Sanlúcar de Barrameda haya podido ser presentado hoy como sevillista. "El Sevilla ha hecho un esfuerzo importante porque Nolito esté aquí pero él también porque quería estar en el Sevilla", ha dicho el utrerano, que también ha hablado sobre el estado de las negociaciones por Jesús Navas.

"Estamos esperando respuesta. Es una oferta bastante generosa y hemos realizado un esfuerzo bastante importante. Él también querrá jugar en el Sevilla. No podemos decir más. También, desde hace mucho intentamos hacer la operación Jovetic pero no ha podido ser. Es una opción más abierta. Jovetic no es una opción cerrada como no hay cerrado nada que asea interesante para la entidad", ha añadido Castro sobre las opciones por el delantero del Inter de Milán.

En cuanto al 'caso Vitolo', Castro ha vuelto a ser muy claro: "Ya lo dijimos. Decidimos ir contra todos los actores de este caso que ha dejado mal a la entidad y al presidente. Tenemos bazas para ir contra equipos y personas. Lo haremos pero sin prisa ni pausa. Hay dos gabinetes jurídicos trabajando en ello. Vamos a hacer respetar al Sevilla. Lo sucedido, desde nuestro punto de vista es lamentable. Judicializar el tema Vitolo es hacer todo lo que nos digan los juristas para defender los intereses del Sevilla".

Por último, el presidente ha hablado sobre la importancia de ganar la previa de la Champions: "Es muy importante pasarlo. Estar tres temporadas seguidas en la fase de grupos de Champions, no solo lo es por la economía, sino por el prestigio. Supondría que crecemos".