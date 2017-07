Nolito: "A día de hoy no me creo que esté aquí"

El delantero internacional Manuel Agudo 'Nolito' ha manifestado hoy, en su presentación como futbolista del Sevilla, que "no es un paso atrás" llegar desde el Manchester City porque ficha por "uno de los mejores de España y Europa". "No creo que haya dado nunca un paso atrás en mi carrera, en este caso menos. El Sevilla es de los mejores equipos de España y Europa y casi siempre está entre los cuatro primeros. De hecho en Manchester este año quedamos terceros. Estaba deseando volver y estoy muy feliz con la decisión que he tomado. Ni me arrepiento ni creo que me vaya a arrepentir", ha comentado.

Nolito se ha mostrado "contento con la decisión tomada" y ha afirmado que "nunca" se arrepentirá de algo en lo que "la familia ha influido mucho", ya que el natural de Sanlúcar de Barrameda cree han sido "demasiados años lejos de ellos", por lo que ahora espera "disfrutar y hacer un buen año".

"Mánchester es otra filosofía y necesitaba un cambio. No me creo estar aquí, estoy muy contento aunque soy consciente de las expectativas levantadas e intentaré devolver con trabajo esa ilusión", ha comentado el nuevo refuerzo sevillista. "Hay mucha diferencia. De hecho la primera semana allí en Manchester llovió mucho. Es otra filosofía, otro clima y otro tipo de personas, y necesitaba un cambio. A día de hoy no me creo que esté aquí, estoy muy feliz", ha dicho Nolito con respecto a las diferencias entre Mánchester y Sevilla.

El futbolista gaditano se mostró "eternamente agradecido" a Pep Guardiola, quien lo ha "ayudado a salir" del Manchester City después de haberlo "hecho debutar con el Barcelona" y ficharlo "para un club de élite" que "también ha hecho un esfuerzo para que se diera" el regreso a España.

Nolito, a quien le "encantaría" reencontrarse con su excompañero Jesús Navas, ha admitido que el entrenador sevillista, el argentino Eduardo Berizzo, con quien coincidió en Vigo, "ha pesado" en su fichaje y "ha tenido algo de culpa, pero conociéndolo", está "seguro que jugará el que se lo merezca".

El futbolista sanluqueño insistió en el "gran esfuerzo" del Sevilla para "fichar a un jugador de 30 años", a lo que José Castro, presidente sevillista, respondió que "todas las partes han trabajado para traer a un jugador sobradamente conocido, de gran calidad y que no necesita presentación".