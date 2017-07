Spalletti deja las cosas claras a Jovetic

El Sevilla no ha descartado todavía la posibilidad de fichar a Steven Jovetic. El propio director deportivo sevillista lo reconocía ayer en la presentación de Corchia: "Jovetic sigue siendo una opción, no es fácil, nunca lo ha sido, es un jugador muy del agrado de todos y sigue abierta esa opción".

El caso es que el montenegrino está destacando en los pocos minutos que Luciano Spalletti le está dando en la pretemporada con el Inter de Milán, incluso dio el triunfo al conjunto 'neroazzurro' en el último amistoso contra el Olympique de Lyon.

Sin embargo, el míster italiano no parece haber cambiado de parecer con respecto a Jovetic, al que ha dejado muy clara su situación cómo él mismo ha desvelado en unas declaraciones a TuttoMercatoWeb. "La cuestión es muy simple: hay unos jugadores protagonistas y dentro de un grupo donde hay competencia es difícil mantenerse en ella. No son capaces de autoestimularse, ya sea jugar o no estar de acuerdo en quedarse para luchar un puesto. Ellos pretenden tener un cierto número de partidos garantizados para jugar y yo no puedo hacer eso. Por tanto, es mejor hablar con ellos con claridad desde el principio para evitar problemas", ha explicado Spalletti, quien también dio motivos tácticos: "También están las cuestiones tácticas, para mí el mejor sistema es el 4-2-3-1 pero también hay variantes. Vamos a pensar en muchas cosas, incluir también una defensa de tres, lo estamos viendo estos días".

Así pues, el Inter podría tener que rebajar sus pretensiones, habida cuenta de que Spalletti no cuenta con el exsevillista y desea aligerar la plantilla para poder tener más refuerzos. Mientras tanto, el Sevilla sigue jugando con los tiempos en las negociaciones con los milaneses.