El agente de Montoya: "Berizzo le dijo que lo va a tener en cuenta"

El agente de Walter Montoya, Daniel Luzzi, no cree que el interior argentino vaya a moverse del Sevilla, pese a que sabe que en Nervión "se están reforzando en ese puesto", en referencia, seguramente, a la posible llegada de Jesús Navas.

"Es muy difícil que Walter vaya a Boca. Berizzo le dijo que lo va a tener en cuenta", ha comentado en un par de emisoras de su país, cuestionado por el interés de Boca Juniors. "Si Boca lo quiere, tiene que comprarlo. Préstamo sería imposible porque Walter ocupa cupo -de extracomunitario- y no creo que el Sevilla lo preste. Hoy no está en la cabeza de Montoya salir del Sevilla. Me da la sensación de que seguirá en el fútbol español", insistió el representante, quien no dejó de redundar en la misma idea: "Walter está muy cómodo en Sevilla y no han llegado ofertas para su regreso al fútbol argentino. Desde el Sevilla no nos han dicho nada. Él está muy feliz en Sevilla".