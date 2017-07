Angelici, presidente de Boca: "Tendremos prioridad con Montoya o el 'Mudo' Vázquez"

Boca Juniors está buscando dar un golpe sobre la mesa intentando repatriar a argentinos que están jugando en el fútbol europeo.

Así, habrían puesto sus ojos en dos futbolistas del Sevilla: Walter Montoya y Franco el 'Mudo Vázquez'. Algo que confirmó el propio presidente de la entidad, Daniel Angelici, en medios argentinos: "Pregunté por el Mudo Vázquez y por Walter Montoya. En Sevilla me dijeron que si algún jugador no es tenido en cuenta, Boca Juniors tendrá la prioridad".

"Nos interesan ambos jugadores, hay que ver si Eduardo Berizzo los tendrá en cuenta, o no", continuó el máximo mandatario, que deja en mano del 'Toto' la posible vuelta de sus compatriotas a suramerica.

Así las cosas, habrá que esperar si el ex del Celta cuenta con ambos y, por supuesto, con la opinión de los futbolistas en caso de que no deseen continuar en el Sevilla FC por falta de continuidad.

Por otro lado, también se refirió a un exblanquirrojo, Gary Medel, quien también interesa al club de Buenos Aires: "Hasta que no cierre el libro de pases no lo descarto porque aún no firmó en ningún lado".