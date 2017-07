Ganso: "Espero cumplir mi contrato en el Sevilla"

Paulo Henrique Ganso es una de las mayores incógnitas para el Sevilla 17/18. Se dice que Eduardo Berizzo no es muy7 partidario de quedárselo, pero la realidad es que ha sobresalido, por su exquisita capacidad técnica, cuando ha tenido minutos en los amistosos disputados. Y él, que ha experimentado una importante metamorfosis física, no quiere moverse de Nervión

"Espero tener más minutos el próximo año. Tengo contrato hasta 2021 y espero cumplirlo, vivir una bonita experiencia en Europa y volver a Brasil en un futuro", ha indicado a Estadao. Y es que, pese a no haber jugado mucho, cree que incluso su primera temporada en el Sevilla fue "positiva, de aprendizaje". "Tuve dificultades y desafíos: el idioma, el estilo de juego, la cultura... Son cosas que hay que aprender. Creo que fue una experiencia extremadamente positiva", insistió.

Precisamente, habló sobre Jorge Sampaoli, quien llegó a decir que pudo haberse equivocado por no dar más minutos al ex del Sao Paulo y el Santos. "Lo respeto. Optó por no ponerme en algunos momentos, lo entendí y le respeto. Siempre estuve preparado para aprovechar mis oportunidades. Son cosas del fútbol. Sólo queda trabajar".

Pese a que aprecia grandes diferencias con el fútbol brasileño, dice, finalmente, que se siente bien jugando en LaLiga.