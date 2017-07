El Inter 'aparta' a Jovetic

El Sevilla no ha olvidado a Stevan Jovetic. Es, simplemente, que algunos fichajes requieren de una estrategia distinta y, en el caso del montenegrino, toca la de desgaste. En Nervión tienen a su favor el deseo del futbolista, quien volvió a recuperar la sonrisa y su mejor fútbol en el Sánchez-Pizjuán, y saben, a su vez, que el Inter no cuenta con sus servicios. Por eso, se están limitando a esperar a que la presa salga de su escondite.

Luciano Spalletti incluyó recientemente al atacante en la lista de su tour por China, e incluso el atacante marcó un tanto en un amistoso, ante el Olympique de Lyon. Eso hizo pensar que, quizás, la salida de Jovetic no estaba tan clara. El técnico, sin embargo, ya dio pistas sobre lo contrario en una rueda de prensa, preguntado por 'Jo-Jo': "La cuestión es muy simple: hay unos jugadores protagonistas y dentro de un grupo donde hay competencia es difícil mantenerse en ella. No son capaces de autoestimularse, ya sea jugar o no estar de acuerdo en quedarse para luchar un puesto. Ellos pretenden tener un cierto número de partidos garantizados para jugar, y yo no puedo hacer eso. Por tanto, es mejor hablar con ellos con claridad desde el principio para evitar problemas".

Y, en el último amistoso, frente al Bayern de Munich, Spalletti ha actuado en consecuencia, dejando al montegrino los 90 minutos en el banquillo y únicamente acompañado por porteros suplentes y canteranos. El mensaje no ha podido ser más claro, aunque Jovetic lo acepta de buen grado, pues su único deseo es el de marcharse y, a ser posible, regresar al Sevilla, donde no está moviendo otras opciones para el ataque a la espera de poder 'cazar' a título definitivo al montenegrino.

El Inter exige 13 millones de euros por su traspaso, justo lo que reflejaba la opción de compra que dejó caducar el Sevilla, pero en Nervión tienen un presupuesto cerrado para su posible fichaje (traspaso más salario) y, en el caso de pagar tanto al club 'neroazzurro', no podrían llegar a un acuerdo con el futbolista. Es decir, que es cuestión de que pase el tiempo y el Inter baje sus pretensiones, algo que, tras los últimos acontecimientos, parece estar ya más cercano.