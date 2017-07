El 'Mudo' Vázquez, con una lesión en el cuádriceps izquierdo

El Sevilla FC ha informado de que Franco el 'Mudo' Vázquez sufre una lesíón en el cuádriceps de la pierna izquierda, algo que se ha conocido tras las pruebas médicas que se le realizaron ayer al centrocampista argentino.

El ex del Palermo, para recuperarse, ya está realizando trabajo de fisioterapia. Con todo, no se sabe cuándo podrá estar disponible para Eduardo Berizzo, quien no podrá utilizarlo en los próximos amistosos.

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona para determinar el tiempo de baja del albiceleste.