Nolito: "Navas quiere venir"

Uno de los últimos fichajes del Sevilla, Nolito, pasó por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER para hablar de la etapa que comienza en el conjunto nervionense. El de Sanlúcar de Barrameda se mostró muy contento de recalar en un cuadro con tantas aspiraciones y alabó la grandeza de la escuadra hispalense. "Estoy muy feliz de estar con el Sevilla. Es un gran club en España y Europa".

El ex del Celta afirmó que se alegra de estar más cerca que nunca de casa tras años lejos, como también lo están sus allegados. "Mi familia, mi cuñada, mis padres, todos son del Sevilla".

Acerca de la posible llegada de Jesús Navas, con el que compartió vestuario en el Manchester City durante la última temporada, comentó lo siguiente: "Yo creo que Navas quiere venir y que el Sevilla quiere que venga".

Sobre su reproche a un seguidor en redes sociales hace escasos días, el gaditano no quiso darle mayor importancia y afirmó que siempre tendrá buen recuerdo de su paso por Balaídos y nada le hará cambiar de opinión. "El Celta fue una gran etapa de mi vida, me siento muy querido y les deseo lo mejor. Una parte de mí es del Celta", explicó.

Cuando fue preguntado sobre su paso por la Premier League y por Inglaterra, el delantero asumió que no fue su mejor etapa como futbolista y que no siempre las cosas salen como uno quiere o cree al principio. "No funcionó y hay que aceptar lo que hay".

Respecto a sus expectativas y objetivos para con el Sevilla en la campaña que se avecina, Nolito aseguró que "tenía ganas de jugar en un club grande" y que espera mantener los logros del Sevilla durante el curso futbolístico anterior: cuartos de la liga y, si puede volver, a clasificar a Liga de Campeones.