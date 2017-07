Berizzo: "Me gustaron Ben Yedder y Pizarro"

Eduardo Berizzo extrajo conclusiones positivas del debut del Sevilla en la prestigiosa Emirates Cup. Esto es lo que ha comentado el preparador argentino:

De menos a más

"A partir del minuto 10, ajustamos definitivamente las marcas, sobre todo a los extremos para contener su ataque. Fuimos de menos a más, nos metimos en el partido y encontramos profundidad. Hubo mucho quite en campo contrario, que me gustó, y presión en campo rival. Tanto en la primera como en la segunda parte no nos generaron peligro y nosotros fuimos generando más. Hay muchos síntomas positivos, como la circulación de balón y encontrar pases en profundidad".

Ocasiones para haber hecho más goles

"Ese es el objetivo final del esfuerzo por recuperar el balón. Uno busca generar opciones y en la segunda parte, con Correa y Montoya, fueron más claras. En la primera parte llevamos al rival hacia atrás cuando recuperábamos. Atacamos de dos maneras y tuvimos opciones. El partido me deja un buen sabor de boca y toca seguir trabajando".

Satisfecho con el trabajo

"Los plazos se han cumplido. Todos tienen minutos y están cerca de su mejor versión. Eso es importante porque los jugadores muestran y se sienten seguros de sus posibilidades y eso hace que el equipo funcione. En Japón buscamos la mejor versión de cada uno y ahora colectivamente empezamos a funcionar. Hoy ha sido una muestra y mañana será otra fuerte. Vamos dando pasos adelante".

El debut de Nolito

"Su punta de velocidad le impidió terminar con peligro alguna ocasión, pero acabará imponiendo su fútbol por encima de su estado físico. Le falta todavía, pero insinuó muchas cosas que no pudo terminar. También me gustaron Ben Yedder y Pizarro. Sus actuaciones individuales confirman lo que uno pensaba de ellos".

Portería a cero

"No sólo por tener dos porteros muy buenos que compiten de igual a igual y son de garantías. El sistema defensivo, con los centrales y los laterales, además de Pizarro, muy cerca de esa línea de cuatro, nos otorgó mucha seguridad".