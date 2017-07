Nolito: "Me queda mucho físicamente"

Era esperado el debut de Nolito, pero en el mismo quedó patente que le queda un mundo para alcanzar su mejor nivel. Y el sanluqueño, tras acabar el partido, no ha tenido reparos en reconocerlo. Estas son sus palabras:

El ansiado estreno

"Hacía tiempo que no jugaba desde el inicio y estoy contento de poder jugar con la camiseta del Sevilla. Toca coger ritmo y ponerme a tope para estar a disposición del míster".

El 'feeling' con los compañeros

"Nos tenemos que asociar todos, los de arriba aún más. Creo que en las dos partes hemos sido superiores al rival y aunque estamos en rodaje hemos ganado, que siempre es importante".

Una buena preparación

"Nos estamos preparando para la Liga de Campeones y tenemos que ponernos a tope lo antes posible. Al menos desde que yo estoy aquí estamos trabajando muy bien y la de hoy ha sido una prueba dura, porque el rival tiene muy buen equipo. Hemos intentado competir y mañana lo haremos contra el Arsenal".

La previa de Champions

"No se debe fallar. Nos jugamos mucho y para el club es importantísimo estar ahí. Hay que jugar bien esos dos partidos y nos vamos a preparar lo mejor posible".

Su bajo estado físico

"Estoy en rodamiento. Me queda físicamente mucho pero me encuentro a gusto y feliz. Tener minutos es lo que me va a permitir estar fino y ojalá podamos disfrutar del equipo y de los aficionados".