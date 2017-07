RB Leipzig 0-1 Sevilla F.C.: Trabajado triunfo en Londres

Triunfo del Sevilla en su estreno en la Emirates Cup de Londres en un partido espeso pero donde los de Berizzo acabaron siendo superiores a un peligroso rival. El conjunto de Berizzo se enfrentaba a un rival de mucho nivel, un RB Leipzig que exigió más en la primera parte y que el Sevilla dominó con más claridad tras el descanso.

Berizzo salía con un equipo formado por Rico, Corchia, Carriço, Lenglet, Escudero, Pizarro, Banega, Borja Lasso, Montoya, Ben Yedder y Nolito, que debutaba con el escudo sevillista. Dejó detalles de su calidad el sanluqueño pero dejando evidente que está lejos de su mejor forma todavía con apenas una semana de entrenamiento con sus nuevos compañeros.

Salió el Leipzig con mucho ritmo, presionando la salida de balón sevillista y yendo al ataque muy directos, pero la zaga nervionense respondió a la exigencia germana con mucha seriedad y orden. Destacó Corchia en su banda, por la que el Leipzig buscaba penetrar pero el francés no lo permitió. También destacó Pizarro en labores defensivas y aseando la salida de balón para Banega y Borja Lasso.

El Sevilla luchaba por hacerse con el dominio del esférico y lo fue logrando poco a poco, y cuando lo hizo, llevó peligro al área de Gulacsi. Pasada la media hora de juego, una combinación entre Ben Yedder y Montoya acababa con el argentino cayendo dentro del área, no dudaba el colegiado que señaló penalti. Desde los once metros, Ben Yedder no perdonaba a Gulacsi.

Así se llegó al descanso, con una mínima ventaja favorable al Sevilla. Entonces Berizzo movió el banquillo, dando entrada a seis hombres de refresco. David Soria por Sergio Rico, Mercado por Carriço, Sarabia por Escudero, Ganso por Banega, Pozo por Nolito y Correa por Ben Yedder. El Sevilla ganó con los cambios, sobre todo con la entrada del 'Tucu', que volvió loco a los defensas alemanes en los primeros compases del segundo acto.

El argentino tuvo dos buenas ocasiones para ampliar la ventaja sevillista pero en una mandó el balón fuera y en la segunda, en un mano a mano, Gulacsi le adivinó la intención y sacó su disparo con una buena intervención. También lo intentó Walter Montoya, que antes de ser sustituido por Krohn-Dehli envió un remate al larguero. Buen partido del argentino también, que se está ganando permanecer en el equipo esta temporada.

Con el paso de los minutos, y el Sevilla dominando, el partido bajó en intensidad y las ocasiones fueron perdiéndose. Apenas un disparo lejano de Klustermann a la salida de un córner que hizo estrenarse a David Soria y algunos detalles de Pozo por la banda izquierda. Al final, trabajada victoria sevillista ante un rival potente que sirve para ir ganando en confianza para lo que viene.

RB Leipzig: Gulácsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Bernardo, Ilsanker, Keita, Sabitzer, Forsberg, Poulsen, Augustin. También jugó Ludewig.

Sevilla F.C.: Rico, Corchia, Carriço, Lenglet, Escudero, Pizarro, Banega, Borja Lasso, Montoya, Nolito y Ben Yedder. También jugaron David Soria, Mercado, Sarabia, Ganso, Pozo, Correa y Krohn-Dehli.

Gol: 0-1 (34') Ben Yedder (p.)