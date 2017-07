Arsenal FC 1-2 Sevilla FC: Sin trofeo, pero con una enorme sonrisa

El Sevilla no se ha llevado la Emirates Cup sólo por las 'sui generis' normas del prestigioso torneo, que premia a quien marca más goles, pero a Eduardo Berizzo le debe importar un rábano, por decirlo de manera fina. Su equipo se va de Londres habiendo derrotado al segundo de la Bundesliga, primero, y al campeón de la FA Cup, después. Y en su propio estadio.

Las conclusiones son múltiples y muy positivas, pensando ya en una previa de la Liga de Campeones para la que los nervionenses se están preparando a conciencia. No se les quita de la cabeza... Por enumerar algunas, la plantilla cuenta con dos pivotes de un nivel ulterior, como son Guido Pizarro y Steven N'Zonzi. Al francés había ganas de verlo este domingo, porque su talante, bastante despegado, estaba llevando a pensar que sólo piensa en marcharse. Pero, si es así, lo ha disimulado muy bien. No sólo es que haya marcado un golazo con la izquierda, asomándose al borde del área como el que está dando un paseo por el parque; es que ha estado en todos sitios, aportado equilibrio, robos y salida. Igualmente, han elevado su nivel Banega y Nolito.

El argentino no anduvo fino el sábado y el sanluqueño es que no lo está, simplemente. Pese a ello, durante otros 45 minutos de juego ha dejado claro que va a hacer bastantes goles y que va a regalar otros pocos. El asunto aquí es Correa. El 'Tucu' ha hecho otro partidazo, pero sólo a partir de irse Nolito y de ocupar, con la entrada de Montoya, la banda izquierda, donde ambos se sienten mucho más a gusto. Deberá gestionar eso Berizzo, porque sería un sacrilegio tener que dejar a uno de los dos fuera en cada partido.

Tácticamente, el equipo ha funcionado bien ante un adversario de peso, en el que el mejor, y de largo, fue Oxlade-Chamberlain. Por la izquierda, por la derecha o por el centro. Daba igual. Si podía correr, la liaba. Fue el gran problema para un Sevilla que, por estar jugando en pocos metros, tenía muy adelantada su zaga, con Mercado, Pareja, Carriço y Escudero. Es decir, con sólo uno rápido. Sobre todo en un primer acto de idas y venidas, los de Wenger pudieron correr a su espalda y realizar varios disparos, pero todos desviados o mal colocados. Soria tuvo más trabajo por alto, en las acciones a balón parado, y las revolvió bien.

En el 14, un gran Ben Yedder, otra vez, pudo adelantar a los nervionenses. Tras hacer un buen desmarque y verlo Banega, se escapó entre los centrales y mandó el balón al poste. En el 36 fue Nolito el que lo rozó, con una volea a la que no llegaba Cech ni lanzando su chichonera.

Poco antes del descanso, Escudero vio una amarilla por tirar de la moto a Oxlade y el asunto tuvo sus consencuencias en una segunda parte que empezaron de inicio Montoya y Rico. El 'Tucu' en la banda siniestra es otro, porque tiene salida por dentro y por fuera, y tardó apenas tres minutos en demostrarlo. Se metió en el área, se apoyó en Ben Yedder, quien le asistió magistralmente, y puso el 0-1.

Hasta el 61, cuando Berizzo decidió quitar a Escudero, no hubo noticias del Arsenal. Pero eso fue clave. Entró Lenglet como lateral zurdo -Amavi no pasó las pruebas, Arias no ha traído otro, Sarabia está lesionado y Berizzo no confía en Matos- y 'The Ox' le hizo un roto nada más entrar. El resto fue darle un pase de la muerte a Lacazette. Rico no pudo hacer nada. 1-1.

Lo bueno para el Sevilla es que junto a Lenglet entró Ganso. En dos minutos, ya puso dos pases verticales de gran precisión y, en el 69´, realizó una finta con su cuerpo para que el cuero le llegara a N'Zonzi en el balcón del área. Se asomó, vio a Cech en el primer palo y se lo puso en el segundo, con una calidad exquisita. 1-2.

El Sevilla gestionó bien los últimos minutos, ya con Pizarro como central (la posición no le es ajena), Corchia de extremo (ha actuado ahí en varias ocasiones en el Lille) y Carlos Fernández en punta, aguantando bien los balones que le llegaron. Tras un disparo de Iwibi sin mucho peligro y el pitido final, los 'gunners' se llevaron el trofeo, mientras los sevillistas, casi listos para la previa de Champions, sonreían y se felicitaban. Se llevaban el premio.

Ficha técnica

Arsenal FC: Cech; Koscielny, Elneny (Walcott, min. 78), Monreal; Bellerín (Bramall, min. 46), Ramsey, Willock (Xhaka, min. 61), Oxlade-Chamberlain; Özil, Welbeck y Lacazette (Iwobi, min. 78).

Sevilla FC: David Soria (Sergio Rico, min. 46); Mercado, Pareja, Carriço (Pizarro, min. 73), Escudero (Lenglet, min. 61); N'Zonzi, Krohn-Dehli, Banega (Ganso, min. 61); Correa (Corchia, min. 78), Nolito (Montoya, min. 46) y Ben Yedder (Carlos Fernández, min. 80).

Goles: 0-1, min. 49: Correa. 1-1, min. 62: Lacazette. 1-2, min. 69: N'Zonzi.

Árbitro: Andre Marriner (inglés). Amonestó a los sevillistas Escudero (min. 43) y Krohn-Dehli (min. 87).

Incidencias: Último partido de la Emirates Cup disputado en el Emirates Stadium de Londres ante alrededor de 35.000 espectadores. Debido al peculiar sistema de puntuación del torneo, que otorga un punto por cada gol marcado, el campeón fue el equipo anfitrión pese a totalizar una victoria y una derrota frente a los dos triunfos del Sevilla. El Benfica portugués fue tercero y el RB Leipzig alemán quedó cuarto.