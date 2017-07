Un imprevisto retrasa la llegada Kjaer a este martes

Cuando todo hacía indicar que Simon Kjaer llegaría a Sevilla en el día de hoy, finalmente parece que no será así, pero no es que la operación con el Fenerbahçe corra peligro, pues ya está todo acordado tanto con el club como con el jugador, sino que se debe a que el nuevo central del Sevilla no pudo coger a tiempo el vuelo que le traía hoy rumbo a la capital hispalense.



Según informa desde Turquía NTV Spor, el central danés llegará finalmente a Sevilla este martes para pasar las pruebas médicas y firmar su contrato de cuatro temporadas con el Sevilla.





Kjaer uça?a binmedi. Bileti yakt?, yeni bilet ald?. Yar?n sabah gidiyor ?spanya'ya. — Onur Tu?rul (@onurtugrul) 31 de julio de 2017