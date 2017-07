Krohn-Dehli: "Estoy muy contento, trabajo fuerte para ser mejor"

Michael Krohn-Dehli, centrocampista del Sevilla, analizaba ayer tras el partido la participación del equipo en la Emirates Cup. "Era un torneo muy duro ante equipos muy fuertes, por lo que con estas dos victorias estamos contentos. Contra el Arsenal entramos muy bien y sabíamos que sería difícil, pero jugamos bien y marcamos dos goles", dijo el danés a los medios oficiales del club nervionense.

Con respecto a la evolución del juego del equipo con la llegada de Berizzo, técnico que el danés conoce de su etapa en el Celta, comentó: "Sabíamos que íbamos a sufrir en estos partidos pero ellos también han sufrido. Hemos tenido ocasiones para hacer más goles y estamos trabajando fuerte. Esta es una fase en la que hay que probar el estilo con el nuevo entrenador y creo que estamos en el buen camino. Tenemos más confianza tras este fin de semana y hay que seguir en esta línea".

En cuanto al hecho de ganar a rivales importantes antes de jugar la previa de Champions, Krohn-Dehli cree que es importante "para ganar confianza". "Ese es el objetivo. Hay que afrontar antes los amistosos para ganar confianza, pero sabemos cómo queremos jugar y eso es bueno", admitió.

Por último, sobre su situación en particular después de un año casi en blanco por dos lesiones, el centrocampista explicó: "Estoy muy contento. No me he perdido ni un entrenamiento y trabajo fuerte para ser mejor. Tenemos que darlo todo porque somos muchos y eso es bueno para el equipo".