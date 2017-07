"Tagliafico saldrá si la oferta es interesante"

Como informó ED días atrás, sobre la mesa de Óscar Arias hay un interesante ofrecimiento para reforzar el lateral izquierdo. Se trata de Nicolás Tagliafico, internacional argentino de 24 años que además posee pasaporte italiano. Pero la dirección deportiva sevillista aún no ha dado un paso al frente.

El agente del defensor, Ricardo Schlieper, así lo ha confirmado, desvelando en la prensa argentina que todavía no ha llegado ninguna propuesta formal a las oficinas de Independiente de Avellaneda.

"Ha habido muchos ofrecimientos, pero ofertas formales aún no porque Independiente ha tasado alto al jugador y el club no quiere desistir de él", explicó el apoderado del que fuese jugador del Murcia con apenas 20 años, y que el verano pasado ya fue relacionado con la Real Sociedad, que se deja querer: "Está claro que el mercado de laterales izquierdos es limitado. Aceptará una propuesta si es interesante. Si no, está bien en Independiente y no es un problema quedarse".

Ahora bien, "el Mundial y el interés de Sampaoli" podrían convencerle de la idoneidad de volver a Europa.