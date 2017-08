Pareja, sobre el 'caso Vitolo': "Si un amigo te llama y te dice que se queda..."

Nico Pareja, central y capitán del Sevilla, ha analizado para los micrófonos de SFC Radio la actualidad pasando por la Emirates Cup, el fichaje de Navas o la marcha de Vitolo cuando él mismo fue el que lo recogió en el aeropuerto cuando todo parecía hecho para su continuidad en el Sevilla.

Precisamente sobre el 'caso Vitolo' ha dicho el argentino: "Tenía entendido que se iba a quedar, por eso fui. Si un amigo te llama y te dice que se queda... Era una alegría, no sólo porque es amigo, sino porque era un jugador que creía importante para esta temporada. Pero esto es fútbol. Se lo he dicho como amigo, que es una lástima que una relación tan bonita como la que se creó entre el sevillismo y él se acabe de esta manera. Las formas no han sido las correctas, pero cada uno toma las decisiones que cree convenientes. Pero sí, es una lástima la forma en la que se fue. Nos quedamos todos un poco sorprendidos, yo mismo estaba convencido de que se iba a quedar. Si hubiera sabido que la negociación seguía, no me hubiera expuesto a ir a buscarlo. Pero cuando un amigo te dice que todo está encaminado para que su continuidad ocurra, la alegría te desborda... y resulta que al otro día me levanto con la noticia de que no se cerraba. Cada uno maneja sus decisiones como prefiere. Es un tema que a todos nos dolió, principalmente a los que somos más cercanos a él. Pero debemos seguir nuestro camino. Hay que mirar por los que estamos, pensar en los que nos quedamos, en los que han venido y en seguir haciendo el Sevilla grande. Queremos seguir en la misma senda: trabajo, sacrificio y unidad, que es lo que caracteriza a todos los que estamos al servicio del Sevilla.

En cuanto a la llegada de Jesús Navas, el capitán sevillista se ha mostrado contento por su incorporación. "Es importante para el club y para el equipo que un jugador tan querido como él vuelva a su casa. Sabemos lo que nos puede dar. Viene de estar al máximo nivel y para la idea que tenemos esta temporada nos puede dar mucho. Siempre es bueno que sea alguien de la casa, para ayudarnos a transmitir a los que llevamos aquí más tiempo el sentimiento de equipo y sevillismo, y eso él lo tiene bien marcado desde pequeño. Ese sentimiento, más la fuerza del equipo, es lo que te hace conseguir cosas importantes. Somos un equipo de gente que siempre trabaja al máximo y los que quedamos de los últimos años creemos que la línea a seguir es ésa, los objetivos llegan con el trabajo en equipo. La clave está en el compromiso con todo lo que tiene que ver el Sevilla. Los recién llegados han entendido eso a la perfección y ojalá se mantenga así toda la temporada para vivir lindos momentos".

Participación en la Emirates Cup: "Cuanto más exigente es el rival, más te prepara para lo que viene. A pesar de que era una copa amistosa, nuestra participación ha sido muy buena, hemos trabajado y tratado de poner en el campo lo que nos pide el míster, asimilando su idea lo más rápido posible"

Diferencias entre Sampaoli y Berizzo: "Jorge pedía un ataque desmedido, se veía, y Eduardo quiere que tengamos la pelota, seamos verticales, pero mantengamos un orden y un rigor táctico para que no nos lastimen mucho cuando perdamos el esférico".

Balance de la pretemporada: "Se viene una campaña muy ilusionante, no sólo por los nombres que han venido, sino por el equipo que se ha hecho, el cuerpo técnico... Los nuevos han venido con humildad y ganas de trabajar, priorizando siempre lo colectivo. El grupo se mantiene fuerte y estamos con muchísimas ganas de volver a hacer una temporada a la altura que merece el club".