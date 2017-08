Jesús Navas, un alivio para la lista europea

La llegada de Jesús Navas aportará al nuevo Sevilla de Berizzo velocidad y verticalidad por la banda derecha, amén de tesón y compromiso. Pero, además, supone un alivio para la confección de la lista europea, con la previa de la Champions en el horizonte. La reglamentación de la UEFA obliga a tener al menos cuatro canteranos en el plantel profesional para poder llegar a 25 inscritos, lo que de no cumplirse va rebajando la lista hasta 21, llegado el caso de no contar con ninguno.

De este modo, con el palaciego son dos los jugadores formados en la carretera de Utrera con ficha del primer equipo, pues sólo estaba Sergio Rico, elevando la cifra de posibles inscritos a 23 futbolistas; amén de la lista B, en la que podrían entrar un número ilimitado de jugadores del filial que lleven al menos dos años en el club y sean sub 21, condición que no cumplen Borja Lasso o José Antonio Caro, que tienen 23 años. Ambos podrían ocupar, a su vez, los dos huecos libres que quedarían en la lista A, en la cual, a día de hoy, hay 22 fichas ocupadas, por lo que aún sobra un sitio. Sin embargo, la intención es realizar dos fichajes (central y lateral zurdo), por lo que si no hay salidas (Montoya o Ganso) habría que dejar uno fuera.