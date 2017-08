Kjaer: "Quiero ganar títulos y que hagamos buen fútbol"

Simon Kjaer ha venido al Sevilla para quedarse. Hasta ahora no había permanecido más de dos temporadas en el mismo equipo, pero en Nervión espera echar raíces. "Espero poder asentarme aquí. Siempre me ha interesado conocer diferentes culturas. Éste es mi quinto país. Éste es un sitio en el que puedo crecer, jugar la Champions. Es un sitio en el que puedo asentarme porque es el paso más grande de mi carrera. No me planteo salir en dos años", ha comentado en su presentación, donde ha expuesto sus objetivos. "Personalmente, espero tener éxito, pero lo importante es el club. Espero poder ganar títulos, como ha hecho el equipo en los últimos años, y también que hagamos buen fútbol".

El futbolista danés ya ha sentido el calor de la afición... y de la ciudad. "La ciudad y el club me han impresionado. He tenido hoy mi primer entrenamiento. Espero mucho de este año. Tenía muchas ganas de empezar. He visto mucha calidad en el equipo. He sentido mucho calor aquí, no sólo por la temperatura, sino por la afición", ha manifestado.

Tanteado por el Milan, el zaguero aclaró que lo tuvo claro cuando se presentó el Sevilla: "Lo que sale en los medios no importa. Cuando surgió la posibilidad de venir al Sevilla, para mí y mi familia era una buena oportunidad. Venir a un equipo top de la que para mí es la mejor liga del mundo. Creo que me voy a adaptar bien aquí, no sólo en el tema deportivo, también en el personal".

Preguntado por la imagen de superhéroe que deja en Estambul, el danés se ha mostrado humilde: "No soy un hombre de muchas palabras, soy un hombre sencillo. Prefieron hablar en el campo. He venido aquí con mucha pasión para unirme a un buen equipo. He venido a morir en el campo a cumplir los objetivos. Si me convierto en un superhéroe será que he hecho bien mi trabajo".

Antes de llegar tuvo conversaciones con Krohn-Dehli y Poulsen: "Hablé con Krohn-Dehli. También con Poulsen. No tenían nada malo que decir del club o de la ciudad. Han pasado un gran tiempo aquí con sus familias. Hay mucha pasión aquí, con una gran afición. Sólo me dijeron cosas positivas y confirmaron mis sensaciones sobre el Sevilla o la ciudad".