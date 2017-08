Wenger confirma que Lucas Pérez abandonará el Arsenal

Arsene Wenger ha admitido hoy que Lucas Pérez abandonará el Arsenal este verano, aunque no ha desvelado su destino. "No me gusta perderlo... pero tenemos muchos delanteros y demasiada competencia no es buena".

Su agente, Rodrigo Fernández Lovelle confesó a AS que "dos clubes en España ya están contactando con el Arsenal para conseguir el traspaso de Lucas". Se trata del Deportivo de la Coruña, equipo del que salió rumbo a Inglaterra, y el Sevilla FC.

La entidad hispalense, que dice centrar sus esfuerzos en firmar a un lateral izquierdo, sabe de la dificultad que tienen las negociaciones por los atacantes, por lo que se muestra sigiloso y guarda cautela para incorporar un delantero que eleve el nivel de la plantilla. En las quinielas, Carlos Bacca y el gallego partirían como favoritos.

El delantero ve con buenos ojos regresar a España en un año en el que el Mundial está en juego, mientras que los 'gunners' piden 15 millones, cifras que el Deportivo no alcanzaría.

En Londres le dan por perdido, y en La Coruña por casi imposible. Aunque también cuenta con ofertas de Turquía, un buen papel en LaLiga le metería de lleno en los planes de Julen Lopetegui. La pelota está en el tejado del Sevilla, que sabe que de apostar por él, sería muy probable que el delantero acabara vistiendo la elástica rojiblanca la próxima temporada.