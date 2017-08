Arias no se fía del Basaksehir: "Hay que tenerle todo el respeto"

Óscar Arias, director deportivo del Sevilla, ha analizado el emparejamiento ante el Istambul Basaksehir en el 'playoff' de acceso a la Champions. "Seguramente pueda ser el rival más desconocido del bombo pero es un equipo que ha hecho una gran temporada, que ha quedado por encima de equipos como el Fenerbahçe o Galatasaray, y donde sólo ha perdido tres partidos. En Europa ha dejado en la cuneta al Brujas, todo un histórico, por lo que hay que tenerle todo el respeto".

Entrando en detalles, Arias ha recordado que "es un equipo que tiene una plantilla con jugadores veteranos y experimentados como Adebayor". "Será un equipo complicado sobre todo en su estadio, aunque confíamos en que seamos capaces de imponer nuestro juego y pasar esta previa que es muy importante", ha añadido el onubense.

En cuanto a jugar el partido de vuelta en el Sánchez-Pizjuán, Arias ha comentado: "Al final uno no sabe qué es mejor, porque tenga menos nombre no quita que vayan a ser un rival muy exigente tanto o más que otros con más nombre. En esta competición, el jugar el segundo partido fuera te da un plus si vamos empate pero bueno, toca jugar en casa, con la afición y eso también es importante".

Por último, Arias se ha mostrado confiado en que el Sevilla llegue bien preparado a la cita europea: "El Sevilla está en plena pretemporada y las sensaciones cada vez van siendo mejores, tengo la sensación de que vamos a llegar en un buen momento para afrontar la elimintroai con las máximas garantías".