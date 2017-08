Castro: "Hablé con Bacca: le gustaría volver"

El nombre de Carlos Bacca está en boca de todos. La posibilidad de que vuelva al Sevilla resulta atractiva para todos los aficionados nervionenses y ayer José Castro, en conversación con Cope, se refirió a esa opción. "Es verdad que incluso he tenido una conversación con Carlos Bacca, él me llamó, y le gustaría recalar de nuevo en el Sevilla. Lo que ocurre es que ya hemos firmado a Muriel y él está en otro equipo en el que le queda tiempo. Es una cuestión que tenemos ahí y podemos seguir viéndola. Si está dentro de nuestras posibilidades podría ser. No estamos como hace un mes, ya hemos hecho el esfuerzo importante, pero siempre puede haber movimientos de entradas y salidas", indicó.

Castro insistió en la inversión que ha realizado el Sevilla hasta la fecha. "Hemos hecho un esfuerzo económico. Quizás seamos el equipo que más se ha gastado durante la pretemporada en fichajes. Hemos pasado de 60 millones de euros. Somos un club con deuda neta cero, llevamos muchos años así, y planificamos para intentar ser cada año un mejor equipo y para invertir en jugadores. Tenemos que gastar cada año el dinero que tenemos, guardando las reservas oportunas, en jugadores", subrayó.

Otro de los temas sobre los que habló el presidente fue el del traspaso de Vitolo y sus derivaciones jurídicas. "Es un tema que ya pasó. Tenemos un gabinete jurídico que nos va a decir los pasos que tenemos que dar para que se respete al Sevilla, cosa que en este caso no se ha hecho. He recibido multitud de mensajes de abonados del club animándome y diciéndome que ellos hubieran hecho igual, que cuando se tiene la palabra hay que cumplirla, yo me precio de ello pero en este caso ellos no fueron iguales", dijo.

En cuanto a la situación institucional y los movimientos de Del Nido Carrasco, Castro no quiso echar leña al fuego: "Soy un hombre de paz. Llevo 22 años en el club y lo que me ha importado más que nada nunca es la estabilidad del club. No diré una sola palabra para perder esa estabilidad. El vicepresidente dimitió por voluntad propia y yo no voy a hablar más".