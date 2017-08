Escudero: "El equipo está bien más allá de la derrota"

El lateral zurdo del Sevilla FC, Sergio Escudero, ha analizado la derrota frente al Southampton: "Yo creo que es un equipo diferente contra el que hemos jugado, muy cerrado atrás, por lo que nos servirá para lo que nos encontraremos en LaLiga".

A pesar de caer, el lateral vallisoletano no quiere que salten las alarmas: "El equipo está bien más allá de la derrota. No creo que haya que sacar conclusiones hasta que no acabe la pretemporada. Hemos tenido buenos partido, de hecho, hemos controlado pero nos han faltado ocasiones claras. El equipo está muy bien, todos vamos en la misma dirección.

El '18', por otro lado, ha comentado cómo han llegado Jesús Navas y Simon Kjaer: "Los he visto bien, se han incorporado muy rápido al equipo, estamos intentando que se encuentren cómodos.

Por último, Escudero ha explicado las sensaciones que tiene para la previa de Champions League: "Creo que es un equipo con jugadores experimentados, que hay que respetar al máximo. Obviamente van a salir a por todas, saben contra quien juega y no será un rival sencillo.