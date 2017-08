La fórmula que acercaría a Bacca

El nombre de Carlos Bacca está en boca de todos. La posibilidad de que vuelva al Sevilla resulta atractiva para todos los aficionados nervionenses y en la madrugada del viernes, José Castro, en conversación con la 'Cadena Cope', reconoció que ya ha habido contactos. !Es verdad que incluso he tenido una conversación con Carlos Bacca, él me llamó y me dijo que le gustaría recalar de nuevo en el Sevilla. Lo que ocurre es que ya hemos firmado a Muriel y él está en otro equipo en el que le queda tiempo. Es una cuestión que tenemos ahí y podemos seguir viéndola. Si está dentro de nuestras posibilidades podría ser. No estamos como hace un mes, ya hemos hecho el esfuerzo importante, pero siempre puede haber movimientos de entradas y salidas", indicó, avalando las declaraciones que Óscar Arias había hecho unas horas antes, en la presentación de Kjaer, incluyendo al cafetero entre los objetivos sevillistas.

El día anterior, el agente del delantero, Sergio Barila, también admitió a ESTADIO que el Sevilla sería un destino ideal para Bacca. "Es público que esa opción a él le agradaría. Carlos tuvo una muy buena etapa allí, tanto deportiva como personal, y si se diese la oportunidad de volver lo vería con agrado" comentó Barila, quien aseguró que tener el Mundial de Rusia en puertas le obliga a buscar un equipo que le garantice tener los minutos que el Milan ya le ha dicho que no tendrá allí: "Es un año importante importante para los futbolistas que tienen opciones de jugar el Mundial. Él se encuentra muy bien y preparado para hacer una muy buena temporada".

La prensa italiana da por hecha ya su marcha de San Siro y, aunque había sido tasado en 15 millones de euros (cifra que incluso llegaron a pactar Milan y Marsella por un traspaso que no llegó a cerrarse), 'Sky Sports' aportaba una novedad bastante significativa: que Bacca saldrá en las próximas horas cedido con una obligación de compra con cifras aún por determinar; una vía que, a priori, estaría más al alcance del club sevillista, que ya ha gastado más de 60 kilos y no puede realizar unos grandes dispendios.

Una inversión ambiciosa

Castro insistió en la inversión que ha realizado el Sevilla hasta la fecha. "Hemos hecho un esfuerzo económico. Quizás seamos el equipo que más se ha gastado durante la pretemporada en fichajes. Hemos pasado de 60 millones de euros. Somos un club con deuda neta cero, llevamos muchos años así, y planificamos para intentar ser cada año un mejor equipo y para invertir en jugadores. Tenemos que gastar cada año el dinero que tenemos, guardando las reservas oportunas, en jugadores", subrayó el utrerano, a quien le pareció desmesurado hablar de ganar la Liga pero que prometió "dar la lata y luchar por todo".