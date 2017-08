Kjaer: "Me dieron informes positivos del Sevilla"

El nuevo central del Sevilla, Simon Kjaer, ha admitido que en su decisión de fichar por los de Nervión tuvieron muchísimo que ver la insistencia y los consejos que le dieron Sébastien Corchia, con quien coincidió en el Lille, y sus compañeros en la selección de Dinamarca Michael Krohn-Dehli y Christian Poulsen.

"Me sentí bien al ser recibido en Sevilla por un buen amigo como él (Corchia). Nos lo pasamos muy bien en el Lille y ahora nos reencontramos aquí. También conozco a Krohn-Dehli de la selección danesa. Recibí informaciones muy positivas sobre la ciudad y sobre el club antes de venir aquí. De ellos dos y también por parte de mi amigo y exjugador del Sevilla Christian Poulsen", declaró Kjaer en Omnisport.

En una entrevista, el zaguero se deshizo en elogios hacia su nuevo club: "El Sevilla es uno de los mejores clubes de la mejor liga del mundo. Un club con mucha ambición en la Champions y en LaLiga. Están acostumbrados a ganar títulos". "Los logros del club en la Europa League en esta década han sido absolutamente excepcionales y exigen respeto.

Debemos seguir obteniendo resultados de alto nivel", añadió el defensor más caro de la historia del Sevilla, quien sabe que la hinchada local no para de animar: "Vengo a un equipo con aficionados que son famosos por su pasión y su apoyo. Estoy seguro de que la primera vez que pise el estadio será inolvidable y no puedo esperar para hacerlo".

De momento, en sólo unas horas en la capital de Andalucía, Kjaer ha podido comprobar que sus amigos no le mintieron.

"La ciudad y el club me han recibido con los brazos abiertos, y no sólo el clima es cálido aquí, sino también la pasión por el fútbol. Esa es una de las razones por las que vine al Sevilla. Yo juego al fútbol con el corazón, que es como se vive aquí. Es una gran ciudad para estar con la familia, pero lo he elegido por mis ambiciones futbolísticas", manifestó el ex del Fenerbahçe, que consideró que la española es "la mejor liga del mundo sin discusión, pues sólo hay que mirar los títulos en las competiciones europeas en los últimos años".

Obsesión por el dorsal 4

El número de la suerte para Simon Kjaer es el 4, dorsal que llevó en sus inicios en el Midtjylland y en el Fenerbahçe, su último equipo antes de llegar al Sevilla, donde también lo lucirá. En sus otros clubes, lo halló ocupado, pero se las ingenió para que de algún modo le acompañase. Así, en el Palermo jugó con el '24'; en el Wolfsburgo, con el '34' y con el '40'; en la Roma, con el '44'; y en el Lille con el '14'.