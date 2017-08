Southampton 2-0 Sevilla FC: Necesita mejorar

El Sevilla ha perdido ante el Southampton en Inglaterra el primero de los dos amistosos que jugará este fin de semana. Los de Berizzo se han estrellado una y otra vez ante el ordenado equipo de Pellegrino en un encuentro en el que han seguido avanzando en su preparación con la vista puesta ya en la previa de la Champions ante el Basaksehir. El partido también ha servido para volver a ver a Jesús Navas vestido de sevillista más de cuatro años después y para asistir al estreno de Simon Kjaer, el otro de los fichajes llegados esta semana.



Su paso por Alavés le sirvió a Pellegrino para dar el salto a la Premier y, por lo visto hoy, su librillo no va a cambiar con respecto al que aplicó en Vitoria. Ante el Sevilla renunció al balón y se alió con el orden y la estrategia para imponerse a los de Berizzo en la primera mitad. Por su parte, el equipo sevillista buscó en el balón su mejor aliado, pero se topó con el frontón de la defensa británica. Los 'saints' se pusieron el mono de trabajo y en no pocas fases del partido se vio a los once jugadores ingleses defendiendo en campo propio. El Sevilla tocaba desahogado en su campo, pero sus ataques morían en la frontal del área inglesa.



Pese a que los sevillistas buscaron el dominio a través de la posesión, el peligro apareció tras robos y salidas rápidas. Así llegaron dos opciones para Muriel, ambas finalizadas sin peligro, y otra en la que Stephens evitó el gol del colombiano tras un pase de N'Zonzi. El Southampton pisó poco el área de Rico, pero las mejores ocasiones fueron suyas. El arquero se empleó a fondo ante Gabbiadini y Redmond, pero no pudo hacer nada en el 29', cuando Stephens mandó a la red un remate en el segundo palo a la salida de un córner.





realizó nueve cambios durante el descanso. Ingresaron, que debutaron como sevillistas. El danés, por primera vez, el palaciego, cuatro años después. Tenía muchas ganas elde enfundarse el '16' y lo demostró en cada una de sus intervenciones, aunque tampoco ayudó a que el Sevilla llevara más peligro. De nuevo el muro inglés se hizo infranqueable. Tanto que en la segunda parte no se registraron disparos entre los tres palos. Al final,se marchó sin apenas intervenir, algo que queda en el debe del equipo sevillista. Aprovecharon sus minutos, que disputó todo el segundo acto, y, que saltó al terreno de juego con la segunda parte más avanzada. También lo intentó Nolito, pero sin fortuna.El Southampton volvió a contar con contadas ocasiones, pero claras.vio cómo le anulaban un segundo gol por fuera de juego,se lució en otra acción yanotó el segundo tanto inglés en el 88' tras una buena combinación de la delantera de los 'saints'. En ese minuto se encontraba con diez el, ya quehabía salido tras notar una molestia muscular que en Nervión esperan que quede en un susto.El primer test inglés sirve para sacar pocas conclusiones positivas a unque necesita mejorar.Forster, Soares, Yoshida, Stephens, Bertrand, Davis, Romeu, Ward-Prowse, Tadic, Gabbiadini, Redmond. También jugaron: Long, Boufal, Gallagher, Flannigan, McQueen y Bedmarek.Rico, Escudero, Lenglet, Pareja, Corchia, NZonzi, Ganso, Banega, Montoya, Muriel y Correa. En la segunda parte jugaron: Sergio Rico, Mercado, Carriço, Kjaer, Escudero; Pizarro, Ganso, Krohn-Dehli, Navas, Nolito y Ben Yedder. Además, Borja Lasso sustituyó a Ganso y, en el 88, Pozo a Carriço.